墾丁凱撒飯店爆食物中毒！員旅7人全送醫　屏東衛生局出動查源頭

▲墾丁凱撒大飯店爆出7人疑似食物中毒，今早屏東衛生局派員前往採樣。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福、黃資真／屏東報導

新北某公司員工旅遊一行7人，日前從屏東墾丁凱撒大飯店退房後，陸續發生發燒、上吐下瀉等情形，目前皆在義大醫院接受治療中。屏東縣政府衛生局獲報後，於今(24日)一早前往飯店疫調、採樣，釐清是否為食物中毒。

屏東縣衛生局食品藥物管理科長陳彥任指出，23日晚間9點10分接獲高雄市衛生局通報，經初步疫調結果，疑似為墾丁凱撒大飯店，隨即派員至該場所進行疫調及環境檢體採樣，後續將根據結果研判全案是否為食物中毒，並依食品衛生安全管理法處理。目前已知共7人在醫院治療中，尚無接獲其他個案。

該7人員工旅遊團在22日前往墾丁，隔天23日一早在墾丁凱撒大飯店享用早餐。根據團員自述，一行人在23日下午陸續出現腹瀉、嘔吐及發燒等症狀，傍晚下榻高雄義大皇家酒店時，因症狀加劇，最後請義大皇家酒店協助叫救護車，至義大醫院就醫。

墾丁凱撒大飯店回應，目前飯店內其他客人及工作人員皆未出現類似不適反應，餐飲作業亦皆依照食品安全與衛生規範嚴格執行。為求謹慎，飯店第一時間主動聯繫當事客人了解狀況，相關細節仍在釐清中，後續將配合相關單位進行後續調查釐清。