這樣蓋都可以！中選會列21種有效票　提醒要用選委會圈選工具

▲中央選舉委員會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

目前已確定24位藍委進入最後罷免的投票階段，投票日訂在7月26日舉行。中選會今（24日）指出，罷免投票時，民眾一定要使用選委會準備的圈選工具，蓋在罷免票上的圈選欄內，也不可以蓋私章或另按押指印。另外，中選會也列出了21種有效票樣態，以及30種無效票樣態，提供投票人參考。

根據中選會審定結果，第一波罷免案成案的有：台北市王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；台中市廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林縣丁學忠；花蓮縣傅崐萁；台東縣黃建賓；新竹市鄭正鈐；基隆市林沛祥。

另外，南投縣立委游顥、馬文君案正在補件後的查對程序；羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等5件，需於6月29日前補件，後續還待地方選委會查對。

中選會今表示，各罷免案投票時，請民眾一定要使用選舉委員會所準備的圈選工具，蓋在罷免票上的圈選欄內，也請記得絕對不可以蓋私章或另按押指印，更不可使用非由選舉委員會所準備的圈選工具進行圈選，不然就會變成無效票。

中選會說，選舉委員會所準備的圈選工具，依「公職人員選舉圈選工具式樣」規定。至於圈選後有效票與無效票之認定，根據中選會規範，特別列出了21種有效票樣態，以及30種無效票樣態，提供投票人參考。

根據範例，正常狀況下就是「圈選於圈選欄內」，其他包括如圈選在「同意不同意罷免欄」、圈選在「同意不同意罷免欄相接格線」、「圈選在圈選欄格線邊緣」、在圈選欄圈選兩次以上、圈選於圈選欄共用空間但能辨別同意或不同意等，原則上只要能辨別圈選同意或不同意者，當屬有效票。

至於無效票的部分，同時圈選同意及不同意罷免、圈選位完全在同意不同意罷免欄位外、圈選於圈選欄共用空間但無法辨別同意或不同意、圈選後加以塗改另行圈選者、簽名者、圈選並簽名者、蓋章者、蓋章與圈選者、按壓指紋、撕破罷免票致不完整、污染罷免票、圈選不完整等，當屬無效票。