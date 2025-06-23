726無原住民立委罷免案　中選會與9縣市選委會緊急闢謠

▲中央選舉委員會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免立委持續推進，目前已確定有26案成案將進入三階段投票，投票日定在7月26日舉行。由於有心人士鼓吹原住民族國人於7月26日出門投下立委罷免票，中選會今（23日）與將舉辦罷免投票的9縣市選委會聯合聲明，「7月26日當天，並無山地原住民立委罷免案或平地原住民立委罷免案舉行投票」，緊急闢謠保護得來不易的民主果實不受有心人士之破壞。

中選會今與台北市選委會、新北市選委會、桃園市選委會、台中市選委會、雲林縣選委會、花蓮縣選委會、台東縣選委會、基隆市選委會、新竹市選委會等，9市縣選委會緊急聯合聲明。

該聲明指出，「7月26日當天，並無山地原住民立委罷免案或平地原住民立委罷免案舉行投票」，也就是說，前述9市縣所辦理之立委罷免投票，僅限於各該市縣區域立委罷免案，沒有1件涉及山地原住民立委或平地原住民立委罷免案。

聲明指出，有心人士刻正鼓吹原住民族國人亦於7月26日出門投下立委罷免票，完全無視憲法、憲法增修條文與公職選罷法等規定，民選公職由原選區之選舉人罷免之，「原住民族國人係可就原住民立委選舉罷免之，但原住民族國人依法尚無從選舉或罷免各該區域立委」。

聲明強調，基於中華民國憲法、憲法增修條文暨相關法律規定所定之民主法治基礎規範，並為維持我們國家社會秩序暨選務秩序所需，9市縣選務機關暨1個中選會等10個選務機關特聯合聲明，謹做緊急且必要之闢謠，以保護我們國家得來不易的民主果實不受有心人士之破壞。