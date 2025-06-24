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廚房有雞20週年！　歡迎20歲、20號生日、20人同行的你享專好禮

▲歡慶20週年，台南經典台味餐廳品牌「廚房有雞」推出限時活動《款待有情人》，邀請所有與品牌「20歲緣分」的朋友共襄盛舉。（圖／記者林東良攝，下同）

▲歡慶20週年，台南經典台味餐廳品牌「廚房有雞」推出限時活動《款待有情人》，邀請所有與品牌「20歲緣分」的朋友共襄盛舉。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

歡慶20週年，台南經典台味餐廳品牌「廚房有雞」推出限時活動《款待有情人》，邀請所有與品牌「20歲緣分」的朋友共襄盛舉！24日起至7月13日止，只要你是20歲、20號生日、或20人同行，即享三選一優惠禮遇，價值千元內的招牌料理只要20元！

▲歡慶20週年，台南經典台味餐廳品牌「廚房有雞」推出限時活動《款待有情人》，邀請所有與品牌「20歲緣分」的朋友共襄盛舉。（圖／記者林東良攝，下同）

「廚房有雞」自2006年創立以來，堅持「道地、堅持、用心」的品牌理念，道地的傳統古法、堅持的現點現做、用心款待家人般的細節，讓這家本土餐廳成為台南人聚餐第一選擇。如今邁入20週年，店家不只感謝每位顧客長久的支持，更希望將這份感動回饋給「與我們一起成長的你」。

▲歡慶20週年，台南經典台味餐廳品牌「廚房有雞」推出限時活動《款待有情人》，邀請所有與品牌「20歲緣分」的朋友共襄盛舉。（圖／記者林東良攝，下同）

活動期間：24日起～2025年7月13日止，三大專屬禮遇「任一符合即可享優惠」：你20歲嗎？凡出生於2006年，出示證件即享指定蔬菜港點類餐點（價值200元內）每道只要20元；你是20號壽星？凡生日為每月20日的壽星，即享指定特色名菜（價值500元內）每道只要20元；20人一起來吃飯？預約同行達20人以上，即享指定特色名菜（價值1000元內）每道只要20元！優惠菜色依門市現場供應為主，每人每次消費僅能擇一方案使用，無法補差額更換其他品項。

▲歡慶20週年，台南經典台味餐廳品牌「廚房有雞」推出限時活動《款待有情人》，邀請所有與品牌「20歲緣分」的朋友共襄盛舉。（圖／記者林東良攝，下同）

【推薦套餐組合】（適用多人聚餐）：『歡聚食客』套餐（3~4人）特價2800；『款待賓客』套餐（5~6人）4800；『歡樂相聚』套餐（7~8人）特價7200；『極品總匯』套餐（9~10人）特價8980。

▲歡慶20週年，台南經典台味餐廳品牌「廚房有雞」推出限時活動《款待有情人》，邀請所有與品牌「20歲緣分」的朋友共襄盛舉。（圖／記者林東良攝，下同）

業者提醒，須於用餐前2天完成預約並告知參與活動（含生日、年齡、團體人數）；內用限定，不適用於外帶及特殊節日（母親節、春節等）；請主動出示證件（身分證／健保卡）供工作人員核對優惠資格，活動期間無法與其他優惠併用。詳情看這邊：https://your.link.here

▲歡慶20週年，台南經典台味餐廳品牌「廚房有雞」推出限時活動《款待有情人》，邀請所有與品牌「20歲緣分」的朋友共襄盛舉。（圖／記者林東良攝，下同）▲歡慶20週年，台南經典台味餐廳品牌「廚房有雞」推出限時活動《款待有情人》，邀請所有與品牌「20歲緣分」的朋友共襄盛舉。（圖／記者林東良攝，下同）

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廚房有雞好禮

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