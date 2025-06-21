好市多「出清1款玩具」　恐龍1隻8元CP值爆！家長推：小孩很喜歡

▲好市多賣場。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前有網友分享，買了超巨大「投籃機」，根本是小孩放電神物。而一名網友直呼，在大順店發現一款出清玩具，裡頭有20隻小恐龍，平均只要8元CP值爆棚。文章引來不少家長直呼，「去年買給小孩當聖誕節禮物，小孩很喜歡」、「恐龍好精緻，CP值有夠高」。

一名網友在Threads表示，最近逛好市多大順店，看見一款「Jurassic World恐龍倒數日曆」正在出清，牌價上出現「＊」號，甜甜價只要197元。

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原PO驚訝直呼，裡面有20隻小恐龍，換算平均一隻只要8元，更笑虧「送禮完全不傷本。」

▲出清價179元。（圖／翻攝今購百科）



底下網友熱議，「哇啊～好便宜唷」、「網購一堆價錢都是四、五倍以上，有夠誇張的價格」、「這個真的超讚，去年買給小孩當聖誕節禮物，小孩很喜歡」、「197元差不多一、兩顆地下街扭蛋，好划算」、「送大男孩也不傷本」、「上禮拜在中華店買了一盒，不到5分鐘全部被兩個男孩拆光光，恐龍好精緻，CP值有夠高」、「似乎剩台南、高雄店有而已」。

說到CP值高的玩具，還有一款「Matchbox小汽車」共有20入組，是1:64設計造型汽車，精緻細節可作裝飾使用，而一組價格799元，等於平均一台約40元，同樣也適合收藏自用或送禮。

▼實體賣場799元，線上則是貴了70元。（圖／翻攝好市多官網）

