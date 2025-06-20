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全台首見「液態酪梨」！好市多瘋搶「一瓶=3.7顆酪梨」

全台首見「液態酪梨」！好市多瘋搶「一瓶=3.7顆酪梨」（圖／業者）

消費中心／綜合報導

隨著健康意識抬頭，「綠色飲品」掀起一股熱潮，從綠拿鐵到近期爆紅的西芹汁，皆受到注重營養補充的族群青睞。近期在「Costco好市多 商品經驗老實說」社團中，爆紅一款主打酪梨的100%冷壓果蔬汁，一上架就成為網友間熱烈討論的話題商品，甚至被網友封為「綠拿鐵進化版」。

全台首見「液態酪梨」！好市多瘋搶「一瓶=3.7顆酪梨」（圖／業者）

在「Costco好市多 商品經驗老實說」社團中，有網友直呼：「這個好！自己回來加鮮奶＋統一布丁」，創意搭配讓人食指大動；也有家長詢問：「適合不喜歡吃蔬菜的寶寶嗎？」顯見這款果蔬汁不只適合大人，更成為挑食孩童的補充蔬菜潛力選擇；還有人喊出：「第一次看到酪梨瓶裝新鮮果汁」、「酪梨耶！好想試試！」、「根本是綠拿鐵進化版」、「這款無加糖無加水，100%的原汁應該很讚」，話題熱度持續延燒。

全台首見「液態酪梨」！好市多瘋搶「一瓶=3.7顆酪梨」（圖／業者）

這股熱度，也讓「綠色飲品」話題再次發酵。業者從臉書表示，這支產品屬於酪梨產季限定，今年首度於好市多獨家販售，也是全台第一支酪梨口味的瓶裝100%新鮮蔬果汁，一上架即出現缺貨情形。除了真材實料，這瓶冷壓果蔬汁在營養陣容也很到位，一瓶就可以喝到3.7顆酪梨 + 5.6顆雪梨，不只是濃郁滑順，更能補進22.8克膳食纖維和6克植物性蛋白，更成為好市多會員的新寵！   

全台首見「液態酪梨」！好市多瘋搶「一瓶=3.7顆酪梨」（圖／業者）

不用洗、切、打，省去自己做酪梨果汁的麻煩，也避免果肉氧化變色，一開瓶就能喝到滿滿綠色營養。這個產季推出的話題新品，可別等酪梨季結束才後悔！

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