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好市多工作服有「黑黑的洞」！女兒好奇：那啥　真相曝光全場讚爆

▲▼一名男子帶著女兒逛賣場，女兒發現工作服上有「黑黑的洞」。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲一名男子帶著女兒逛賣場，女兒發現工作服上有「黑黑的洞」。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／柯振中報導

美式賣場好市多的員工待遇時常受到討論，一名男子近日帶著女兒到該賣場逛街購物，女兒卻好奇發問，店員的制服上「黑黑的洞是什麼」。而這2顆「黑洞」的真實用途曝光，讓一票網友讚翻了。

這名男子在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，近日他帶著女兒到賣場逛街、購物，女兒突然開口詢問「那個叔叔身上黑黑的洞是什麼」，讓他突然愣了一下。

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男子仔細查看以後，赫然發現所謂的「黑黑的洞」，竟是裝在工作服上的電風扇。新奇的設備讓他驚呼「感覺好可愛（？。這種比掛脖風扇方便多了」。

▼一名男子帶著女兒逛賣場，女兒發現工作服上有「黑黑的洞」。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼一名男子帶著女兒逛賣場，女兒發現工作服上有「黑黑的洞」。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

由於目前夏季炎熱高溫，男子不禁直言，這種配置對室外的工作人員相當友善，希望台灣的雇主們也能多多跟進，替員工配備「降溫系統」。

貼文在網路上引發討論後，不少會員出面回報，「我在台南店有看到」、「今天在新莊有看到」、「台中的員工有穿」、「高雄縣在也有喔！」此外，其他人則是出言大讚，「美商對員工待遇很好」、「好市多的企業氛圍真的不錯，很關心員工」、「不考慮直接進貨來賣嗎？感覺很多人需要。」

 
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