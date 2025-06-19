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好市多員工「工作服上黑洞」是啥？眾人一看稱羨：台灣雇主請跟進

▲▼ 。（圖／）

▲好市多員工的工作服上有2個黑洞，竟是電風扇。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

圖文／CTWANT

工作福利向來是民眾選擇職場時的重要參考指標，許多人對於外商企業普遍有著「待遇優渥」的印象。近日一名網友在發文表示，發現好市多（Costco）員工的制服竟內建電風扇，驚呼「這應該不是員工自己裝的吧？」引起網友熱烈討論，紛紛大讚好市多對員工相當友善。

該名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文，表示來到好市多台中北屯店，女兒無意間發現好市多員工制服上有「黑黑的洞」，經觀察才發現原來是裝了電風扇的空調服。

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原PO驚喜表示：「這個應該不是員工自己加裝的吧？感覺好可愛，這種比掛脖風扇方便多了。」原PO認為這樣的配置對在室外的工作人員真的友善許多，「只能說因為家裡也有人是在烈日下工作的，希望台灣的雇主們也可以多多跟進幫員工配置這種降溫系統。」

▲▼ 。（）

▲工作背心兩側裝有風扇。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

貼文一出後引發網友共鳴，不少人留言證實自己也曾見過好市多員工穿著空調服工作，「上週日去新莊，員工也有風扇」、「高雄門市也有員工穿」、「那是空調服，超好用」 、「去沖繩也都有看到工作人員在烈陽下，身上都穿這個」 、「我家維修電梯的人去年就穿，電梯間很悶熱」 、「這個日本早就有了，高溫環境下的產業是標配，是台灣勞安觀念落後雇主也不想花錢才會覺得這個很新奇。」

不少人也對這款空調服的價格表示驚訝，有人說「那件衣服要八九千塊」、「這不是便宜貨，是高價專業空調服」、「日本高溫作業環境早就是標配，台灣雇主多數還捨不得花錢」。另有網友提出精打細算的建議，指出可以「買日本空調服、搭配淘寶風扇與電池，整組不用2500。」

也有部分網友對外商公司持保留態度，指出雖然福利好、設備齊全，但在企業管理文化上也有另一面，「外商對員工待遇福利都很好，但翻臉非常狠且無情」、「台商翻臉也一樣沒在客氣，還情緒勒索你。」

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