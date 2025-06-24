差6歲姊弟戀早有跡象？Albee理想型「3條件」賀瓏全命中：要逗我笑

▲賀瓏爆和Albee戀情 。（圖，下同／翻攝自Facebook／Albee 范乙霏）



記者施怡妏／綜合報導

知名喜劇演員賀瓏和女星Albee同遊日本大阪，兩人開心自拍互動親密，如同熱戀的情侶，豈料，賀瓏所屬的薩泰爾娛樂23日突然宣布，終止雙方經紀合約，引發熱烈討論。Albee曾透露理想型，喜歡「聰明的白痴」，看起來憨厚但腦袋要聰明，有才華且會逗她笑，正好與賀瓏的條件不謀而合。

Albee曾在節目中透露，交往過6任男友，喜歡「聰明的白痴」，意指要看起來憨厚但腦袋聰明，也喜歡有才華、會逗她笑的，希望可以一起學習、挑戰新事物，保持新鮮感，而小他6歲的賀瓏有著高學歷背景、舞台上幽默風趣，恰好符合Albee的期待。

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賀瓏也曾公開分享理想型，「逗趣、賢慧、身材好」的女生，而Albee在主持節目時展現機智幽默的特質，加上火辣身材，與賀瓏的擇偶條件不謀而合。兩人不僅在個性與價值觀上高度契合，甚至外型條件也符合。

此外，兩人的曖昧跡象早在今年4月賀瓏生日時就有端倪，當時Albee在IG分享兩人合照，手上拿著「交往即天堂」字卡，並寫下「這位老兄今天生日，要讓他去天堂還是地獄？」底下就有網友留言「我真的覺得可以交往試試看，賀瓏我覺得不錯的。」

隨後Albee又連續發出多篇曖昧貼文，被問到「為什麼會答應接《賀瓏夜夜秀》啊？」Albee感謝團隊裡的每一個人，最後不忘感謝搭檔賀瓏，「因為是你，我才會站在這裡。」如今兩人被爆出同遊日本，網友認為一切有跡可循。