日本工程師遺失重要手機「工作差點沒了」　中市警火速尋回

▲1名日本籍工程師（左）遺失重要手機，台中警方火速協助尋回。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

一名來臺工作的日本籍工程師福澤先生，日前不慎遺失公司配發的手機，由於內含大量關鍵機密資料，讓他焦急萬分，幸好臺中市政府警察局第六分局西屯派出所積極協助，最終成功尋回失物。手機失而復得，讓福澤先生感動不已，數度鞠躬致謝，直呼「差點因此丟了工作」。

日前，福澤先生神情慌張地走進西屯派出所，手中緊握護照，用略顯破碎的中文夾雜英文向值班警員求助：「手機不見了，very important！」警員陳奕辰察覺溝通困難，立即改以日語協助，進一步瞭解情況。原來福澤先生在搭乘計程車後，發現手機遺失，該手機為公司配發，內含大量與工作有關的機密資料，一旦遺失，不僅可能影響專案進度，更恐危及個人職涯。

陳員不敢輕忽，隨即著手調閱沿途監視器畫面及查詢叫車紀錄，最終成功聯繫到當日的計程車司機，雙方並約定會面時間以進一步查找。

在警方陪同下，福澤先生與司機一同回到計程車上，三人拿著手電筒，仔細搜尋車內每個角落。氣氛一度緊張，直到手機終於在駕駛座下方隱密處被發現。那一刻，福澤先生感動地抱緊手機，眼眶泛紅，頻頻鞠躬，哽咽地說：「這支手機救了我的工作，真的非常感謝！」他也當場致贈小紅包感謝熱心司機，並再次向協助的員警表達誠摯謝意。他感性表示：「身處異鄉，雖然充滿壓力，但臺灣警方展現的耐心與專業，讓我感受到滿滿的溫暖與安心。」

臺中市警察局第六分局表示，無論民眾國籍或語言，只要在臺灣遇到困難，警方都會秉持「同理心與專業精神」主動提供協助。他們也提醒民眾，手機雖小，卻可能承載重大責任與人生關鍵時刻，若有遺失物或急需幫助，請務必立即報案，警方將是您最堅強、最值得信賴的後盾。