妙齡女受困廚房43hrs「SOS 119」求援　救命番茄醬字條曝光

記者鄧木卿／台中報導

台中市27歲柯姓女子日前拿枕頭到廚房外陽台曝曬，突然吹來一陣怪風，導致廚房門反鎖，由於門鎖卡死，不論怎麼用力都打不開，由於手機不在身旁，她先後嘗試開鎖、爬通風孔、燒東西讓火災警報器大響，但都失敗，最後靈機一動，拿番茄醬在紙袋上書寫「SOS 119」丟出窗外，受困在20樓自宅43小時後終於有鄰居發現，警消到場破門，直呼「還好有冰箱」。

▲▼妙齡女子受困自家廚房長達43小時，最後靠番茄醬書寫「SOS119」求救成功。（圖／民眾提供，下同）

柯女15日下午1點多拿枕頭到廚房外的陽台曝曬，突然吹來一陣怪風，將廚房門關上，導致她被反鎖在廚房內，因為只是到廚房一下子，沒有隨身帶手機，在求助無門之下，只好嘗試各種求救方法，先用開瓶器砸壞門把，失敗；打開通風孔想爬出去，通道不通；點火冒煙想觸動警報器，警報器不響；就連大聲呼叫拿衣服揮舞，也沒鄰居聽到。

最後柯女靈機一動，拿出冰箱內的番茄醬，將外送紙袋撕成20多張，上面用番茄醬寫上「SOS 119」以及住家樓層，往陽台外狂丟，終於求救紙袋被鄰居撿拾發現報警。

台中市第六分局市政派出所警員林塏洺、蘇虹綺，17日上午8點多獲報到場，得知還能和柯女對話，趕緊通報119人員破門，平安救出，結束長達43小時驚魂記。