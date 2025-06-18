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iPhone「產量跌40%」跌落神壇　手機市占排行大洗牌

▲▼ 川普關稅重擊，蘋果iPhone 16系列恐漲價。（圖／達志影像／newscom）

▲蘋果iPhone第一季產量下跌40%。（圖／達志影像／newscom）

記者鄒鎮宇／綜合報導

根據TrendForce最新調查，2025年第一季全球智慧手機生產總數達2.89億支，雖然較2024年同期減少約3%，但各品牌生產表現相對平穩。其中，中國第一季的銷售得利於補貼紅利，帶動銷量微幅成長。展望第二季生產表現，因國際政經情勢的不確定性，買氣受到壓抑，各品牌的生產表現預估持平第一季。

TrendForce指出，三星（Samsung）第一季因進入上半年旗艦新機備貨期，以及因應美國新關稅政策調升生產計劃，智慧手機生產總數接近6400萬支，季增約21%，單季排名重回全球第一。

Apple隨著新機鋪貨進入尾聲，第一季生產總數季減40%，降至4800萬支，市占排名第二。Apple因其產品多不在中國補貼範圍內，加上該市場競爭激烈，導致第一季在中國市場市占明顯衰退。反觀美國市場，受關稅政策刺激，上半年需求前置趨勢明顯，卻也為下半年的銷售埋下不確定性。

Xiaomi (包括子品牌Redmi及Poco)第一季產量近4200萬支，排名穩居第三。該品牌高中低產品佈局完整，加上補貼政策帶動，第一季表現不俗。另一方面，Xiaomi「人車家一體化」的產品生態鏈也進一步拉升該品牌的市場定位，有助於高階智慧型手機銷售。

產出市占排名第四為Oppo (含子品牌OnePlus及Realme)，第一季生產約2700萬支，季減26%，和2024年同期相比下滑19%，主要因調節成品庫存所致。該品牌近年來積極拓展歐洲、南美洲等海外市場，其中Realme平價且新穎的設計，特別在南美市場獲得年輕族群青睞。

傳音Vivo (包括子品牌iQoo) 第一季生產總數為2400萬支，市占排名第五。該品牌銷售以中國市場為主，同樣受惠於補貼政策帶動，第一季生產表現較去年同期成長。

Transsion(含TECNO、Infinix及itel)第一季總產出接近2200萬支，季減20%，排第六名。Transsion目前的銷售地仍以中國以外的新興市場為主，未能收穫消費補貼紅利。另外，受到其他競爭對手亦加大對非洲、中亞等市場的投資，加上2024年同期受惠庫存回補墊高基期影響，使得今年第一季產量年減較為明顯，接近28%。

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