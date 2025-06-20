33歲男「上大號玩手機」慘害腸子掉出13cm！　醫嘆：三度脫肛

▲男子習慣邊上大號邊滑手機。（示意圖，與本文當事人無關／取自免費圖庫Unsplash）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一名33歲的男子日前一如往常在家上大號，一蹲就是2小時，怎料，腹部突然一股劇痛，還加上便血，令他著急前往醫院求助。主治醫師高宗耀一看發現，男子的腸子竟掉出13公分，是最嚴重等級的「三級脫肛」，病因與他長期久蹲廁所上大號有關。

據《錢江晚報》報導，男子向高醫師坦言，自己上大號的時候，都會邊上邊看影片，久而久之成了習慣，每次都會蹲馬桶2小時左右。高醫師也指出，男子到院的狀況已是相當嚴重，若晚些治療，恐造成往後只要打噴嚏咳嗽，直腸就會直接掉出的情況。

▲男子突然腹部劇烈疼痛。（示意圖／Pixabay）

報導指出，久蹲或久坐馬桶時，會造成腹腔壓力壓迫直腸，導致黏膜與肌肉層分離，嚴重時整段直腸脫出肛門；如廁超15分鐘，肛門括約肌張力下降30%，則會失去固定直腸的能力；也會導致肛門靜脈淤血腫脹，加劇黏膜脫垂風險；超過3分鐘如廁即會阻礙靜脈回流，誘發痔瘡。

醫生提醒，上廁所玩手機就是在為健康「埋雷」，建議如廁時間控制在5至10分鐘，一旦超過10分鐘，各種健康風險將顯著增加，建議在馬桶腳下，墊15cm矮凳模擬蹲姿，調整直腸肛管角至130°。