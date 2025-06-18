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怕呼叫器爆炸攻擊重演？伊朗禁官員用手機　呼籲刪除WhatsApp

▲▼伊朗最高領袖哈米尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為伊朗最高領袖哈米尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗網路安全指揮部17日下令，禁止政府官員與其隨行安全人員使用連接公共通訊或電信網路的任何裝置，包括可上網的手機、智慧型手錶、電腦等。在此之際，伊朗官媒敦促伊朗人民把智慧型手機上的WhatsApp應用程式移除，宣稱會收集用戶資料發送給以色列。

伊朗國際電視台報導，伊朗網路安全指揮部發布的這項禁令，是在對伊朗境內利用手機追蹤進行定點刺殺的擔憂日益升高之際所發布，也可能是為了防堵類似去年以色列對真主黨成員發動「呼叫器爆炸」攻擊事件重演。網路安全指揮部並未具體說明有哪些政府部門受到影響，也沒有提及是否存在例外情況。

法斯通訊社（Fars News Agency）16日指出，以色列已在近期襲擊行動中使用這類技術殺害核科學家等人員，即便是在敏感地點把手機關閉，也有可能無法防止所在位置被追蹤，建議使用安全的防追蹤設備。德黑蘭議員拉塞伊（Hamid Rasaei）稱，所有官員與同事必須交出手機，降低被追蹤的風險。

官媒也敦促伊朗人民把智慧型手機上的WhatsApp應用程式移除，宣稱WhatsApp會收集用戶資訊並發送給以色列，但並未給出具體證據。

對此，WhatsApp發布聲明表示，公司不會追蹤用戶精確位置、不會追蹤使用者之間傳送的私人訊息、也不會向任何政府提供資訊。WhatsApp強調，平台採用端對端加密技術，只有發送者與接收者才能看見訊息內容，中間任何第三方都無法讀取。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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