睽違36年再聚首　全國肢體傷殘聯合總會「不老戰士」台南大會師

▲睽違36年！全國肢體傷殘聯合總會「不老戰士」在台南南鯤鯓會館歡喜合照，重溫昔日情誼。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

全國肢體傷殘聯合總會「不老戰士」大會師活動，睽違36年後於台南再度舉辦，來自全台各縣市的身障協會理事長與創會成員齊聚「台灣王爺總廟」南鯤鯓代天府，場面溫馨感人，此次活動不僅重溫昔日情誼，更走訪雲嘉南濱海風景區多處無障礙景點，體現樂活旅遊新願景。

來自花蓮、桃園、彰化、雲林、台南等地的協會創辦人與歷任理事長、志工代表前晚陸續抵達南鯤鯓會館，並於22日正式展開會師行程。值得一提的是，《汪洋中的一條船》作者鄭豐喜的遺孀、鄭豐喜文教基金會董事長吳繼釗老師也特別南下出席，讓老戰友們相當感動，直呼「這是最有力量的重逢」。

「不老戰士」一行在前總會長邱仁武與副總會長邱振豐陪同下，前往交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處轄下景點參訪。由雲管處祕書吳宗青全程接待，安排參觀北門遊客中心內收藏的「世界第二大抹香鯨標本」，並轉往著名景點「水晶教堂」、七股頂山賞鳥亭、井仔腳瓦盤鹽田、將軍漁港與學甲老塘湖藝術村等地，沿途皆有無障礙設施，讓行動不便的朋友們也能安心暢遊。

吳繼釗老師致詞時感性表示，這群「不老戰士」是身障權益從無到有的奠基者，過去幾十年來奔走立法、爭取福利，為無數身心障礙者爭取平等與尊嚴，如今再度重逢，格外動容，「我們一起走過的路，證明只要不放棄，就能改變世界。」



活動主辦單位也感謝台南在地熱情接待與場地協助，讓此次會師活動順利圓滿。「不老戰士」們也承諾未來要持續推廣無障礙旅遊、身障福利政策與公共倡議，讓更多朋友走出家門、擁抱世界。