川普出招壓制伊朗！美官員曝停火關鍵　以色列設1條件才點頭

▲川普本人親自與以色列總理納坦雅胡討論停火。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）23日宣布以色列與伊朗同意停火，如今白宮官員進一步揭露幕後細節，以方之所以點頭，前提是伊朗同意停止對以色列的攻擊，而美國對伊朗三處核設施發動空襲，也被視為談判得以成功的關鍵。

根據CNN報導，白宮高層官員透露，以色列同意停火是有條件的，就是要求伊朗立即停止對以境內的攻擊。對此，德黑蘭方面也已正式表態接受。美國、卡達則居中穿針引線，促成這場中東轉捩點式的外交突破。

談判過程中，川普本人親自與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，而與伊朗交涉的任務，則由副總統范斯（JD Vance）、國務卿兼國安顧問盧比歐（Marco Rubio），以及特使魏科夫（Steve Witkoff）負責，透過直接與間接管道協調細節。

白宮認為，若非美軍21日對伊朗三座核設施發動空襲，這場停火協議恐怕不會成局；空襲帶來的戰略壓力，為美方換取了重要的外交籌碼。

此外，川普還與卡達總理謝赫．穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）通話，親自表達感謝，肯定多哈政府在協議達成中扮演的重要斡旋角色。

據白宮人士透露，川普在當地時間23日晚間6時後短暫返回官邸，目前已重返西翼（West Wing）辦公，預計23日不會再公開露面，但仍積極透過電話進行後續聯繫與整合。