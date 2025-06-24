失智症新藥開打　76歲男率先接種成醫首批啟用創新療法

▲成大醫院為全台首批施打阿茲海默症抗體新藥醫學中心，注射現場由多部門團隊共同完成。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對失智症治療，台灣正式邁入新里程碑！衛生福利部核准新一代阿茲海默症抗體藥物「樂意保Leqembi」使用後，全台多家醫院6月23日同步啟動施打作業，台南成大醫院當日順利完成首例注射，成為全台率先開打的醫學中心之一，象徵國內失智症照護進入創新療法時代。

這款新藥屬於類澱粉蛋白抗體，能針對阿茲海默症患者大腦中與病程有關的β-類澱粉蛋白沉積發揮清除作用，進而延緩神經退化速度。儘管目前為自費用藥，但針對符合診斷條件、具生物標記陽性的輕度患者，提供前所未有的治療契機。

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成大醫院失智症中心主任白明奇表示，醫院早在一年前即著手籌備，跨部門召開會議、建置臨床評估流程，整合神經影像、生化標記與臨床分期判斷。此次施打對象為76歲退休男性工廠經理，屬於極輕度阿茲海默症，經神經科醫師團隊完整評估，於23日完成注射，全程平穩，後續將定期追蹤療效與副作用。

白明奇指出，阿茲海默症雖仍屬無法根治的漸進性神經退化病症，然而新藥有望於初期階段延緩27至51%的記憶與功能退化，讓患者與家屬爭取更多有品質的時光。未來成大醫院也將累積更多臨床案例，持續為全台失智症醫療提供實證經驗與指引。