彰化大度橋死亡車禍！機車失控撞燈柱　無照騎士送醫不治

▲彰化市大度橋發生機車騎士自撞噴飛送醫不治。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市大度橋北上機車道今(23)日上午8時許，發生一起死亡車禍事故！一名30歲楊姓男子騎乘機車時突然失控自撞燈柱，當場噴飛倒地昏迷，經送醫搶救後仍宣告不治。事故還造成後方一名劉姓騎士閃避不及追撞受傷，現場機車道一度回堵超過200公尺，相關肇事原因仍待釐清。

根據彰化警分局調查，楊男上午騎乘普通重機沿大度橋往台中方向行駛時，車輛突然左右搖晃，隨後猛烈撞擊機車道與汽車道間的水泥護欄燈柱。強大撞擊力導致楊男連人帶車噴飛倒地，當場失去意識。

▲彰化市大度橋發生機車騎士自撞噴飛送醫不治。（圖／民眾提供）

消防局獲報後立即派員趕往現場，救護人員對昏迷的楊男實施CPR急救，並緊急送往醫院，但最終仍因傷重不治。後方同向行駛的劉姓騎士因閃避不及也發生自摔，所幸僅受輕傷，送醫後已無大礙。

事故發生後，兩輛事故機車橫倒在機車道上，造成後方車流嚴重回堵，車龍一度綿延200多公尺。警方緊急到場處理並排除事故現場，交通才逐漸恢復順暢。經警方初步調查，楊男駕照已遭註銷，確切事故原因仍有待警方進一步調查釐清。警方呼籲用路人行經該路段時應特別注意車速控制，保持安全距離，避免類似意外再次發生。