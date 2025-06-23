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同學霸凌造謠「跟老師談戀愛」…畢業還領獎！少女爸：變相鼓勵嗎

記者游瓊華、莊智勝／雲林報導

雲林一所私立國中日前傳出霸凌案，一名少女遭到同儕排擠，甚至私下惡劣造謠「跟老師談戀愛」，少女不堪其擾，因此向學校反映，並憤而轉學；未料霸凌案成立、且全案進入司法程序後，涉嫌霸凌的5名同學竟在短短3個月內銷過，且畢業典禮時還當上班級代表，甚至有人上台領校長獎。遭霸凌的少女爸爸心疼痛訴，「請問學校是變相在鼓勵霸凌嗎？」

▲▼雲林某中學少女遭霸凌，霸凌者畢業典禮時竟還能上台領獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林某中學少女遭霸凌，霸凌者畢業典禮時竟還能上台領獎，令受害者爸爸無法接受。（圖／記者游瓊華翻攝）

少女爸爸向媒體投訴，因女兒先前在班上擔任小老師，會幫老師一些忙，沒想到113年6月初，女兒就發現開始遭到同儕好友排擠，且還有同學惡意在班上造謠，盛傳少女與老師談師生戀，並在社群平台、通訊軟體群組中以不堪入目的言語形容少女，令少女身心受創。

少女爸爸得知後心疼不已，立即向學校反映，校方也成立霸凌案並展開調查，而女兒事後不堪其擾，選擇轉學離開，沒想到霸凌的同學仍然不放過，惡劣的謠言傳到新學校，聲稱「少女與老師談戀愛害老師沒工作」，甚至還有人擷取少女穿新學校制服照片製作短影片造謠散播，直到少女父親提告後5人行為才稍加收斂。後續學校調查後，認為霸凌案成立，對5名相關學生記過處分，但短短不到3個月就通通銷過，甚至今年畢業典禮時，其中還有人獲選為畢業班級代表，甚至有人上台領取校長獎。

少女爸爸直言，目前全案已經進入司法階段，對於學校決定銷過，給予改過自新的機會，作為受害者家長沒有意見，但霸凌者卻能在畢典上台、在全校師生面前風光領獎，「我覺得非常不可思議，請問學校是在鼓勵霸凌沒有關係、支持霸凌嗎？」

甚至事後少女爸爸無法接受，親自到學校臉書專頁留言，沒想到還遭校方刪除並封鎖帳號，直到事後女兒親上火線留言質疑，且越來越多人聲援按讚後，校方才沒再刪除留言。

對此，學校發出聲明回應：

親愛的同學及關心本校的朋友們：

感謝大家對於學校教育工作的關注與期待。看到大家的留言，我們理解您對於學校獎項選拔的疑惑，也感受到您對於霸凌事件的關心與重視。對於曾經經歷傷害的同學，我們真誠地感到心疼，並始終希望每位學生都能在校園中感受到安全和尊重。

霸凌事件對於當事人造成的影響不容忽視，因此，學校在處理這類事件時，始終依循相關法規，並且以保護各方隱私為首要任務。同時，我們也秉持教育本位，期望每位學生在犯錯後能透過學校的指導，反省、改過，並成為更好的自己。
學生在過去的事件中，確實做出過不當行為，但學校在事發後採取了調查與教育輔導措施。學生在校內外的努力和良好表現，也展現了悔過與改進的決心。

然而，我們明白這段經歷對於曾受到影響的同學來說，仍可能是難以平復的傷痛。學校在關注所有學生表現的同時，也會持續透過輔導與支持，讓每一位同學都能感受到溫暖的陪伴與力量。

學校的使命是讓每個孩子都有學習成長的機會，無論過去如何，我們始終相信每位學生都值得被引導和成長。您的留言提醒我們，教育工作不僅是成績與榮譽，更是每份關懷與支持的累積。我們真誠地感謝您的回饋，也邀請大家與學校一起，為每位學生的未來努力。

如有更多建議，歡迎與我們聯繫，讓我們一起為校園的友善與進步付出心力。

▼校方在臉書針對少女留言做出回應。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼雲林某中學少女遭霸凌，霸凌者畢業典禮時竟還能上台領獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

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