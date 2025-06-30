馬路如虎口...家中次之！南投縣府籲莫讓兒少獨留免生危險

▲跌墜落、壓砸傷、燒燙傷、異物梗塞、中毒是兒童常見的居家意外傷害。（圖／資料照片，南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

暑假到來、兒少族群可在家不用上學，不過南投縣政府統計至5月底止，已接獲69件兒童意外事故傷害通報案件，而除道路交通事故，意外發生最頻繁的地點正是「家中」，另有13件涉及6歲以下兒童獨留事故，顯示幼童於日常生活中暴露於各類風險的情形依然相當嚴重。



縣府社會及勞動局說明，幼童因年齡尚幼，判斷能力與自我保護意識尚未成熟，若無成人適時看顧，極易在面對環境風險或突發事件時遭遇意外傷害，嚴重時更可能危及生命安全；常見危險情境包括火災、墜樓、觸電、誤食藥物、熱衰竭，或遭陌生人拐帶等，皆可能對幼童造成不可逆的傷害。

▲南投縣政府呼籲家長於暑期落實兒少居家安全，守護孩子平安長大。（圖／南投縣社會及勞動局提供）

《兒童及少年福利與權益保障法》第51條規定，6歲以下兒童不得單獨留置於無人照顧之場所，而實務上對6歲以上、未滿12歲兒童，雖法令無特別明訂，但若身心狀況或環境顯有危險者，亦不得單獨留置；社會及勞動局解釋，「獨留」之定義不僅限於家中，也包括車輛內、公共場所、公園、商場等處所。



縣府也持續推動「一不四要」兒童安全守則：「一不」，不讓兒童獨留，降低危險發生機率；「四要」，1.要檢視家具擺設，避免兒童攀爬、跌落或重物傾倒，2.要限制窗戶開口，防範墜樓意外，3.要確認陽台防護設施安全，欄杆須高於120公分，且不得設置可供攀爬之結構，4.要加強桌角、地板防護，減少撞擊或跌倒傷害，籲請所有父母親、家長與照顧者落實幼童照顧與防護措施，切勿讓幼童獨留，避免因一時疏忽造成無法挽回的後果。