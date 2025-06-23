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空襲警報狂響！　CNN主播在以色列連線「邊播邊逃」畫面曝光

記者吳美依／綜合報導

CNN當家主播庫柏（Anderson Cooper）在以色列特拉維夫市（Tel Aviv）連線報導時，突然響起空襲警報。他與團隊被迫逃離，但仍設法一邊疏散、一邊繼續播報現場狀況。

23日凌晨3時許，庫柏與CNN首席國際記者沃德（Clarissa Ward）、駐耶路撒冷記者戴蒙德（Jeremy Diamond）在飯店屋頂連線棚內，討論持續進行中的中東衝突，未料突然警報大作。

沃德說，「我們現在聽見了警報聲」，庫柏也接著向觀眾解釋，他們現在收到警報指出，以色列軍隊預計一枚飛彈將在10分鐘內擊中他們所在的地區。

庫柏說，「當你在以色列時，所有人的手機都會收到這些警報。這是針對伊朗飛彈或其他東西的10分鐘警告。我們有大約10分鐘的空檔可以進入防空洞。」與此同時，飯店廣播也播送語音警報，呼籲賓客盡速進入防空洞。

▲▼以色列防空系統在特拉維夫上空攔下伊朗發射的飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲特拉維夫上空，以色列防空系統正在攔截伊朗發射的飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

此時庫柏詢問工作人員，「我們可以一邊撤退，一邊繼續播報嗎？」工作人員迅速確認手持麥克風正常運作後，眾人開始疏散，他也宣布「將繼續嘗試從防空洞連線。」雖然庫柏並未顯露緊張神情，但要進入室內時，一度忘記拆除身上設備。

庫柏一邊撤離一邊解釋，大家正從飯店房間前往防空洞，並與2名記者繼續談話。戴蒙德在等電梯時提到，他前一天在特拉維夫北部，目睹一個住宅街區被轟炸後的慘況，但多虧防空系統與10分鐘警報，自從上周一以來，以色列並未發生更多傷亡。

在電梯裡，播報短暫斷線，但團隊靠近防空洞時，再度恢復連線。庫柏、沃德與戴蒙德繼續談話之際，背景突然響起倒數90秒的最終警報，警告居民這是尋求安全的「紅色警報」。

團隊安全抵達防空洞後，庫柏提及加薩戰爭，並且忍不住感嘆，「擁有10分鐘的預警時間是一種奢侈。」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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