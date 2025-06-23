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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2照片爆郭智輝頻繁接觸崇越高層！　張斯綱：是否違反利益迴避？

▲台北市議員張斯綱。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨台北市議員張斯綱。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

經濟部長郭智輝上任至今多次爆出爭議言行，日前更被指控涉嫌圖利自家公司旗下餐廳。對此，國民黨北市議員張斯綱今（23日）貼出2張照片爆料，過去曾多次傳出郭智輝使用崇越自營場所宴客、以崇越產品作為官方贈禮，甚至與崇越高層頻繁私下接觸，令人高度懷疑，郭智輝白天是經濟部長，晚上仍是崇越董事長？這樣的關係是否違反利益迴避原則？是否損害決策的公正性與獨立性？郭部長是時候誠實面對社會了。

張斯綱表示，當年郭智輝接任經濟部長時，曾明確表示已辭去崇越集團所有職務，後來並說已有6年多沒有參與公司的經營。然而，現實與承諾之間的落差卻日益明顯。

張斯綱貼出2張照片爆料，諸多事情都證明，自上任以來，郭智輝與崇越依然關係密切。4月17日傍晚，郭智輝被直擊與崇越副董事長賴杉桂密會，地點正是自家公司旗下餐廳。這已非首次，過去也曾多次傳出郭部長使用崇越自營場所宴客、以崇越產品作為官方贈禮，甚至與崇越高層頻繁私下接觸。

張斯綱質疑，這樣的行為不僅讓人質疑所謂「沒參與經營」是否只是空話，更令人高度懷疑，郭智輝白天是經濟部長，晚上仍是崇越董事長？

▼張斯綱爆郭智輝頻繁接觸崇越高層。（圖／翻攝自Facebook／張斯綱，下同）

▲▼張斯綱爆郭智輝頻繁接觸崇越高層。（圖／翻攝自Facebook／張斯綱）

張斯綱說，若郭部長自詡為廉潔自持的政務官，就應該清楚，這樣的雙重身分與利益糾葛，中間會不會有利益衝突問題？再者，經濟部最近又要跟川普談關稅、煩惱能源問題、還要忙著抗中入北，另一方面卻還有餘裕與自己昔日企業往來密切，不禁讓人懷疑郭智輝究竟是「經濟部長」，還是「兼差部長」？又或是正在鋪路，準備華麗回歸企業界？

張斯綱呼籲，國事如麻，不容兒戲。郭智輝不能再閃躲，也不能以「私人交誼」輕描淡寫，有責任向國人清楚交代，這樣的關係是否違反利益迴避原則？是否損害了部會決策的公正性與獨立性？他曾立下的承諾，如今是否仍然作數？

最後，張斯綱強調，面對質疑，郭智輝不該沉默，更不該模糊焦點。真正的誠信，是在質疑中坦然面對，而不是在壓力下閃躲退縮。郭部長，是時候誠實面對社會了。

▲▼張斯綱爆郭智輝頻繁接觸崇越高層。（圖／翻攝自Facebook／張斯綱）

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