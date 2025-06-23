韓女星遊澎湖「說韓文被羞辱」　縣長道歉：再給我們一次機會

▲尹到怡到澎湖吃海產遇到無禮老闆。（圖／翻攝自尹到怡YT）



記者施怡妏／綜合報導

南韓女歌手尹到怡近日到澎湖旅遊時，進了一間知名海鮮餐廳用餐，遭到老闆以輕佻語氣抱怨，尹到怡坦言，這是她多年來在台灣最不愉快的一次經驗。對此，澎湖縣長陳光復發文道歉，希望尹到怡能再給澎湖一次機會，「誠摯的邀請尹到怡小姐，重新感受一次屬於澎湖的溫暖與熱情。」

澎湖縣長陳光復在FB粉專發文，澎湖是大家用心經營的海島，是國內外旅客心中的好選擇，此次未能展現澎湖的熱情與好客，深感抱歉。他也誠摯邀請尹到怡小姐能再訪澎湖，「能給我們一個機會，讓我們重新介紹更多值得一試的餐點、風景、遊程、文化與人情味，重新感受一次屬於澎湖的溫暖與熱情。」

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底下有網友留言「縣長，最好好好處理好嗎？有營業登記？店的土地是他的嗎？有違建？餐飲消防有通過？」陳光復則回應「感謝您！我們不會放任不管！ 已經在處理了。」

回顧整起事件，尹到怡近日到澎湖玩，和朋友造訪某生蠔餐廳用餐，因接近打烊時間，遭到老闆以輕佻語氣抱怨「這麼晚來，誰要理你們。」隨後，老闆還繼續調侃，甚至提到：「賺到錢要回饋我。」在她們要求調整餐點份量時突然發火，甚至直接收走餐點，並以不友善的語氣表示「這裡不賣了！」

用餐過程中，老闆對尹到怡等人使用韓語交談表現出敵意，讓她們感到相當錯愕，懷疑老闆是否因飲酒而失態，即便如此，她仍在影片中提到，餐廳的食物味道不錯，但整體用餐體驗因老闆的態度而大打折扣，影片公開後迅速引發網友熱議，不少人批評老闆的行為「丟台灣人的臉」，並放話抵制該餐廳。