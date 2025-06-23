伊朗全境6機場遇襲！多架戰機直升機被毀　傳800枚飛彈不能用

▲以色列發動攻擊之後，伊朗德黑蘭冒出煙霧。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國防軍23日對伊朗發動新一輪攻勢，派出多架戰機升空，鎖定伊朗全境6處機場、飛彈發射與存放據點展開襲擊，摧毀伊朗15架戰機與直升機。與此同時，以色列宣稱伊朗有大量彈道飛彈被埋在瓦礫堆下無法使用，數量多達800枚。

CNN引述消息人士說法指出，以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）22日在閉門會議提到，伊朗在衝突初期擁有約2500枚飛彈，自那時開始，伊朗朝以色列發射超過500枚飛彈，且多達800枚飛彈可能被埋在以色列空襲破壞的隧道系統之中。

伊朗與以色列仍持續相互轟炸。以軍稱，伊朗23日對以色列發射飛彈，不過被以色列防空系統攔截。

以色列軍方23日也對伊朗發動空襲，派出超過15架以軍戰機襲擊伊朗西部城市克爾曼沙赫（Kermanshah），摧毀多個地對地飛彈發射與儲存據點。

不只如此，以色列還攻擊伊朗全境6處機場，摧毀15架戰機與直升機，包括跑道、地下設施、加油機、F-14戰機、F-5戰機、AH-1直升機。以色列宣稱使用遙控無人機摧毀戰機，破壞伊朗軍隊從這些機場起飛的能力，使伊朗空軍作戰能力陷入癱瘓。