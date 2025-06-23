　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

藝人閃兵登外媒！CNN點出我國防隱憂：年輕人對服役普遍冷漠

王大陸閃兵一連串事件，讓他形象全毀。（圖／中國時報郭吉銓攝）

▲王大陸閃兵一連串事件，讓他形象全毀。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台灣近日爆出大規模逃兵役醜聞，28人遭起訴，當中包括多位知名演員、網紅與音樂人。而此事件也傳到外國，《CNN》日前就報導此事，稱台灣年輕人對服役普遍冷漠。

《CNN》報導指出，檢方指控，一個由四人組成的團夥自2016年起至2024年初，協助24名健康男子透過偽造高血壓診斷獲得免役，非法獲利達763萬新台幣（約25.5萬美元）。其中知名演員王大陸也捲入其中，據稱支付360萬新台幣偽造診斷，目前正接受調查。

此案引發社會廣泛關注與譴責，也讓台灣兵役制度再次成為輿論焦點。台灣自1949年起實施義務兵役制度，以應對來自中國的安全威脅。然而長期以來，兵役制度被外界批評訓練內容與現代戰爭脫節，導致年輕人對服役普遍冷漠。

台灣國防安全研究院副研究員鐘傑表示，許多應徵者感到兵役是浪費時間，而非出於對訓練強度的畏懼，「大部分時間都花在執行與戰鬥無關的雜務上，難以激發服役者的投入與認同感。」有專家直言，台灣士兵的訓練內容「形式多於實質」，僅包括少量實彈射擊、聽講座、修剪草坪和站哨等與實戰無關的任務。

根據內政部統計，2021年至2023年間，涉及妨礙兵役的案件由309起增至553起，反映逃兵役現象日益嚴重。未獲授權公開談話的美國官員指出，台灣後備部隊仍是防禦體系中的弱項，服役期縮短與再訓練不足，使預備役士兵對現代戰爭準備有限。

針對問題，政府已啟動改革，自2024年1月起，義務兵服役期自原先的四個月延長至一年，並引入更多實彈訓練與現代戰術課程。國防部強調，新訓練制度涵蓋入伍、駐紮、專業化訓練及聯合演習，旨在培養具備實戰能力的士兵。

儘管改革初見成效，但專家指出，若未從根本改善訓練內容與文化觀念，徵兵制度難以獲得年輕世代認同。印度國防科學研究院副研究員吳子立指出：「戰鬥取決於操作武器的人，而非武器本身。沒有紮實教育與訓練，再先進的裝備也無法發揮效用。」

相較之下，南韓對兵役制度展現更高社會共識。從防彈少年團（BTS）成員到足球明星孫興慜，均依法服役，甚至被視為愛國與誠信的象徵，對演藝與體育生涯並無負面影響。

軍事專家呼籲，台灣若要重建兵役制度的公信力，應持續推進制度現代化，補足訓練與裝備的缺口，並推動文化轉型，讓服兵役不再只是象徵性任務，而是真正為國防做出貢獻的實質準備。

國防部則表示，任何逃避兵役的行為都應受到譴責與法律制裁，並強調改革的目標是讓每位義務兵都具備保衛國家的能力與決心。

延伸閱讀
兒子婚後生子就不願一起出遊！她心寒「一定是媳婦洗腦」　網嘆：沒邊界感
高雄百貨驚傳偷拍！拒盤查遭警壓制　相簿打開傻眼了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 0471 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓星大手筆捐50億給醫院！　開設治療中心
18歲護專女遭吊車輾斃　校方悲痛發聲
伊朗封鎖荷莫茲海峽！　全球4大衝擊曝
伊朗警告川普：潛伏人員「將在美國發動恐攻」
韓女星澎湖遭趕！一票幫補血「滿喜歡老闆」
柯建銘預言大罷免「31席大成功」：不會只6席

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗還有秘密核設施？傳3個月可產19枚核武原料　比福爾多更難攻

爺爺、老爸都靠邊　金正恩壁畫占C位！外界解讀2原因

日本九州新燃岳火山「時隔7年」再度噴發　當局發布二級警戒

太惡搞！藏壽司回收口放保險套PO網　日本屁孩被送辦

中國比美國更慘！　伊朗封鎖荷莫茲海峽將釀「全球4大衝擊」

普丁心腹：川普空襲「挑起新戰爭」　多國準備提供伊朗核武

白宮戰情室照片「獨漏關鍵1人」　川普曾嗆：我不在乎她說什麼

藝人閃兵登外媒！CNN點出我國防隱憂：年輕人對服役普遍冷漠

美軍動手前　伊朗警告川普：潛伏人員將「在美國發動恐攻」

從中東盟友變仇人！美伊「翻臉46年」愛恨關係曝　川普空襲核設施

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

【鐵皮屋下藏古蹟？】神祕建物疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

【垃圾車界也有追星族】萌娃拿同款鴨鴨堅持等偶像XD

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

伊朗「30枚飛彈」報復啟動　以色列進入緊急狀態

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

【情緒價值給滿】夢回童年收服寶可夢！事實證明錢真的能買到快樂XD

伊朗還有秘密核設施？傳3個月可產19枚核武原料　比福爾多更難攻

爺爺、老爸都靠邊　金正恩壁畫占C位！外界解讀2原因

日本九州新燃岳火山「時隔7年」再度噴發　當局發布二級警戒

太惡搞！藏壽司回收口放保險套PO網　日本屁孩被送辦

中國比美國更慘！　伊朗封鎖荷莫茲海峽將釀「全球4大衝擊」

普丁心腹：川普空襲「挑起新戰爭」　多國準備提供伊朗核武

白宮戰情室照片「獨漏關鍵1人」　川普曾嗆：我不在乎她說什麼

藝人閃兵登外媒！CNN點出我國防隱憂：年輕人對服役普遍冷漠

美軍動手前　伊朗警告川普：潛伏人員將「在美國發動恐攻」

從中東盟友變仇人！美伊「翻臉46年」愛恨關係曝　川普空襲核設施

新光金末代股東會！　副董洪士琪：吳東進買三越股權應沒特別意圖

帕金森父連續幻覺！　苗可麗談「面對態度變化」：爸爸別怕，有我在

伊朗還有秘密核設施？傳3個月可產19枚核武原料　比福爾多更難攻

夏天小心這些物品「火燒車」　

睽違36年再聚首　全國肢體傷殘聯合總會「不老戰士」台南大會師

月底省荷包！達美樂招牌披薩299元、必勝客9口味下殺199元

918地震受創嚴重！花蓮2國中多棟建築成危樓　斥資1.5億重建

毒品快篩試劑過期6年！　台南刑大遭質疑癱瘓逾60件未舉發

伊朗議會批准封鎖荷姆茲海峽　法人估衝擊最大航空、其次貨櫃船運

一堆學生衝日本　他傻「暑假都附贈機票？」萬人吵翻：好有錢

【當E人相遇時】跳功夫舞看路人反應！他們一秒默契跟上XD

國際熱門新聞

伊朗最高領袖：以色列鑄大錯「必受懲罰」

伊朗恐報復　美國務院全球安全警報

伊朗9核專家睡夢遭「集體處決」　以色列暗殺

太準！衛星照證實美軍「碉堡剋星」完美轟炸

美「午夜重錘」突襲　伊朗完全沒察覺

以空軍5天狂炸伊朗1100個目標：享有史無前例「作戰自由」

伊朗國會批准「封鎖荷莫茲海峽」　美國籲中勸阻

伊朗嗆封鎖「荷莫茲海峽」　全球油價恐翻倍

伊朗報復以色列　當地台人躲防空洞曝現況「生活一切照常」

美軍動手前　伊朗警告「在美國發動恐攻」

伊朗核設施炸出6巨坑　仍有2疑點

川普發文「可以更迭政權」：讓伊朗再次偉大

中國比美國更慘！　封鎖荷莫茲海峽將釀4大衝擊

美國已準備23日跟伊朗對話

更多熱門

相關新聞

男人全死光？作家黃大米遊俄曝街頭「驚人一幕」

男人全死光？作家黃大米遊俄曝街頭「驚人一幕」

俄烏戰爭已持續3年多，前媒體人兼作家黃大米無懼戰火，毅然決然前往俄羅斯旅行，只為一睹聖瓦西里主教座堂。她分享旅遊過程深入體驗俄式生活，並透露俄烏戰爭雖使部分國際品牌撤離，但星巴克和麥當勞的本土替代品牌「STARS COFFEE」、「Вкусно – и точка」仍風味依舊。她更驚訝俄羅斯街道的乾淨程度足以媲美日本，且滿街都是男生，市井生活如常，「街上完全感受不到戰爭的氣息。」

4星座小心！命理師示警：美國下半年有大災難

4星座小心！命理師示警：美國下半年有大災難

顧健晏賭輸要「切GG」　泌尿醫師貼心送暖

顧健晏賭輸要「切GG」　泌尿醫師貼心送暖

大罷免投票排7／26　法界：有玄機

大罷免投票排7／26　法界：有玄機

逾5億大工程曝光　為台灣最大算力中心供電

逾5億大工程曝光　為台灣最大算力中心供電

關鍵字：

藝人逃兵CNN周刊王

讀者迴響

熱門新聞

韓女星澎湖玩「遭海鮮店老闆趕人」！說韓文還被羞辱

遭吊車輾斃　18歲女是北部家族醫院接班人

槓上！　前AV女優濱崎真緒舌戰一劍浣春秋

筠熹遭愛犬咬傷臉！曬濺血照「差點傷到眼球」

NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭

踩女星地雷被罵「三八沒知識」　呂文婉怒拔麥離場

房仲喊女子穿很騷炎上　中信房屋出手

李多慧海邊解放比基尼！　「側面形狀全看光」震撼8萬人

遭郭昱晴公審直播男願接受道歉　還原過程嘆：台灣搞成這樣滿悲哀的

張學友澳門開唱被要求「講普通話」手指腦袋霸氣婉拒

染髮易得膀胱癌？醫：1類人風險高2倍

台灣人「搭飛機4行為」被讚爆！韓國空姐認證

台中「首購天堂」新古屋進法拍　單價爆跌回3年前

18歲女遭吊車輾斃　媽悲曝遺物包包「殘留肉屑」

威力彩今晚飆15.5億　4生肖財運旺

更多

最夯影音

更多

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

【鐵皮屋下藏古蹟？】神祕建物疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面