藝人閃兵登外媒！CNN點出我國防隱憂：年輕人對服役普遍冷漠

▲王大陸閃兵一連串事件，讓他形象全毀。（圖／CTWANT提供）

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台灣近日爆出大規模逃兵役醜聞，28人遭起訴，當中包括多位知名演員、網紅與音樂人。而此事件也傳到外國，《CNN》日前就報導此事，稱台灣年輕人對服役普遍冷漠。

《CNN》報導指出，檢方指控，一個由四人組成的團夥自2016年起至2024年初，協助24名健康男子透過偽造高血壓診斷獲得免役，非法獲利達763萬新台幣（約25.5萬美元）。其中知名演員王大陸也捲入其中，據稱支付360萬新台幣偽造診斷，目前正接受調查。

此案引發社會廣泛關注與譴責，也讓台灣兵役制度再次成為輿論焦點。台灣自1949年起實施義務兵役制度，以應對來自中國的安全威脅。然而長期以來，兵役制度被外界批評訓練內容與現代戰爭脫節，導致年輕人對服役普遍冷漠。

台灣國防安全研究院副研究員鐘傑表示，許多應徵者感到兵役是浪費時間，而非出於對訓練強度的畏懼，「大部分時間都花在執行與戰鬥無關的雜務上，難以激發服役者的投入與認同感。」有專家直言，台灣士兵的訓練內容「形式多於實質」，僅包括少量實彈射擊、聽講座、修剪草坪和站哨等與實戰無關的任務。

根據內政部統計，2021年至2023年間，涉及妨礙兵役的案件由309起增至553起，反映逃兵役現象日益嚴重。未獲授權公開談話的美國官員指出，台灣後備部隊仍是防禦體系中的弱項，服役期縮短與再訓練不足，使預備役士兵對現代戰爭準備有限。

針對問題，政府已啟動改革，自2024年1月起，義務兵服役期自原先的四個月延長至一年，並引入更多實彈訓練與現代戰術課程。國防部強調，新訓練制度涵蓋入伍、駐紮、專業化訓練及聯合演習，旨在培養具備實戰能力的士兵。

儘管改革初見成效，但專家指出，若未從根本改善訓練內容與文化觀念，徵兵制度難以獲得年輕世代認同。印度國防科學研究院副研究員吳子立指出：「戰鬥取決於操作武器的人，而非武器本身。沒有紮實教育與訓練，再先進的裝備也無法發揮效用。」

相較之下，南韓對兵役制度展現更高社會共識。從防彈少年團（BTS）成員到足球明星孫興慜，均依法服役，甚至被視為愛國與誠信的象徵，對演藝與體育生涯並無負面影響。

軍事專家呼籲，台灣若要重建兵役制度的公信力，應持續推進制度現代化，補足訓練與裝備的缺口，並推動文化轉型，讓服兵役不再只是象徵性任務，而是真正為國防做出貢獻的實質準備。

國防部則表示，任何逃避兵役的行為都應受到譴責與法律制裁，並強調改革的目標是讓每位義務兵都具備保衛國家的能力與決心。

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