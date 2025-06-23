快訊／熱飆37.2度　8縣市「高溫警示」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對8縣市發布高溫警示，因天氣高溫炎熱，今（23）日白天高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市、新竹縣、彰化縣、台南市、花蓮縣為黃色燈號，請注意。

根據氣象署觀測，新北屈尺在下午2時飆到37.2度，屏東三地門以及北市內湖下午1時30分都達到36.7度。

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氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫資訊(橙色)

影響時間：23日白天

＊高溫橙色36燈號：高雄市、屏東縣

＊高溫黃色燈號：台北市、新北市、新竹縣、彰化縣、台南市、花蓮縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日各地大多為多雲到晴，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；天氣持續炎熱，各地高溫約32至36度，大台北、彰化、雲林、南高屏及花蓮有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強。

資料來源：氣象署