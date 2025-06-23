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快訊／12縣市大雨特報　下到晚上

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對12縣市發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(23)日宜蘭、花蓮地區及北部、南投、雲林至高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；山區請慎防坍方及落石；低窪地區請慎防積水。

大雨特報
影響時間：23日下午至23日晚上
＊大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、宜蘭縣、花蓮縣

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▲大雨特報

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日各地大多為多雲到晴，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；天氣持續炎熱，各地高溫約32至36度，大台北、彰化、雲林、南高屏及花蓮有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強。

周四起隨著南方雲系北移，各地降雨增加，南台灣整天有不定時降雨，其他地區午後雷雨範圍擴大。

另外，位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，於今日上午增強為今年第2號颱風「聖帕」，預測未來往西北方向朝日本接近，對台灣天氣無直接影響。不過，周末可能還有其他熱帶系統發展。

資料來源：氣象署

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