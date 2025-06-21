　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恆春民宿慶生狂吸毒！27男女全逮　短褲妹+包腳男…平均僅22歲

記者陳崑福／屏東報導

恆春警分局日前接獲轄內某民宿有可疑人員聚集施用毒品，警方立即前往查緝，當場查獲趙姓男子等27人涉嫌吸毒，並起獲K他命等證物。初查發現該聚會為慶生活動，參加者多為18至26歲年輕人。全案依法移送偵辦，並持續追查毒品來源。

▲恆春警方查獲趙姓男子以慶生名義招攬吸毒。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警方查獲趙姓男子以慶生名義招攬吸毒，。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警方查獲趙姓男子以慶生名義招攬吸毒。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警方查獲趙姓男子以慶生名義招攬吸毒。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春警分局於6月21日凌晨1時許接獲情資，指稱轄內某民宿有可疑人員聚集，疑似施用毒品。警方隨即調派線上警力前往查緝，當場查獲趙姓男子等27名男女涉嫌施用及持有毒品，依法帶回偵辦。

經初步調查，趙姓男子與友人為慶生包下該間民宿，邀集大批年輕人參與聚會，參加者年齡介於18至26歲，平均年齡約為22歲。警方在現場查獲疑似第三級毒品K他命（毛重約6公克）、K盤等相關證物，經初步檢驗後，毒品呈陽性反應。訊後依《毒品危害防制條例》相關規定，將趙姓男子等27人（21男、6女）移送屏東地方檢察署偵辦，持續擴大追查毒品來源及流向。

恆春警分局呼籲，暑期將至，青少年易因好奇而誤入毒品陷阱，家長應多關心子女交友情形及行蹤，同時籲請民眾若發現可疑場所或行為，應立即向警方通報，共同打擊毒品犯罪，營造安全健康的生活環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 2 8125 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
周鶴年「抱了明日花綺羅」公司怒解約！　文春砲：僅一夜短暫相逢
遭威脅公布裸照「機會只有一次」　林亮君公布對話：會報案釐清
快訊／AIT死亡意外！　工人遭重壓宣告不治
快訊／7縣市「高溫警示」　恐飆破36度
不只周鶴年遭解約！　龍俊亨突砲轟：叫我吐出10幾億違約金
身分註銷回不了台灣！張立齊下跪磕頭道歉：阿嬤請原諒不孝孫
驚險畫面曝！高雄民宅大火　61歲父抱兒摔墜「臉著地」
綠營部分縣市「不辦初選」　吳怡農喊：政黨衰敗由此而起
快訊／明日花綺羅周鶴年遭爆「3張肉體接觸照」　閨密曝酒局內幕
黨主席選舉為大罷免延後？　朱立倫：依制度形成決議即可

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道3車連環撞！女目擊髒話連發+跳針指揮　網歪樓：簡直我媽

快訊／AIT加裝太陽能板釀死亡意外！　工人遭重壓宣告不治

奶茶大亨人財兩失！送保時捷包養女模被控性侵　討1千萬吞敗

驚險瞬間畫面曝！高雄民宅大火...61歲父抱兒2樓摔墜「臉著地」

恆春民宿慶生狂吸毒！27男女全逮　短褲妹+包腳男…平均僅22歲

高職男畢業前夕「不爽手機被沒收」　水果刀弒母重判19年10月

友涉洗錢案　他作證一句「不是你」下場要關5個月

國1麻豆段貨車換車道釀禍！自小客「烏龜翻」躺路中　超慘畫面曝

先衝鄰居家！高雄61歲勇父忍痛爬屋簷救兒　「一關鍵動作」活命

快訊／AIT停車場驚傳意外！工人遭C型鋼壓傷　無呼吸心跳搶救中

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

【完全沒有在怕】 #黃國昌 疑公開「偵訊示範音檔」遭北檢他字案調查

【阿北暴衝】74歲翁開300萬BMW衝上人行道！撞16車傷1人

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【雙雙赴北檢】呂秋遠孩子生母現身北檢　為作家H「誹謗舊愛案」辯護

【這一刻等了12年】女兒戴上電子義肢才3小時 第一件事超催淚

國道3車連環撞！女目擊髒話連發+跳針指揮　網歪樓：簡直我媽

快訊／AIT加裝太陽能板釀死亡意外！　工人遭重壓宣告不治

奶茶大亨人財兩失！送保時捷包養女模被控性侵　討1千萬吞敗

驚險瞬間畫面曝！高雄民宅大火...61歲父抱兒2樓摔墜「臉著地」

恆春民宿慶生狂吸毒！27男女全逮　短褲妹+包腳男…平均僅22歲

高職男畢業前夕「不爽手機被沒收」　水果刀弒母重判19年10月

友涉洗錢案　他作證一句「不是你」下場要關5個月

國1麻豆段貨車換車道釀禍！自小客「烏龜翻」躺路中　超慘畫面曝

先衝鄰居家！高雄61歲勇父忍痛爬屋簷救兒　「一關鍵動作」活命

快訊／AIT停車場驚傳意外！工人遭C型鋼壓傷　無呼吸心跳搶救中

國道3車連環撞！女目擊髒話連發+跳針指揮　網歪樓：簡直我媽

遭威脅公布裸照「機會只有一次」　林亮君公布對話：會報案釐清

聯電下周二除息！6%殖利率誘因　專家：留意2面向

快訊／AIT加裝太陽能板釀死亡意外！　工人遭重壓宣告不治

守備出包讓獅多得分　林子偉自省發聲：我的失誤，我承擔責任

快訊／7縣市「高溫警示」　恐飆破36度

台灣「54年龍頭品牌」大崩跌！門市腰斬、賣子公司套現17億

普丁稱烏克蘭「本來就是俄羅斯的」　親曝俄軍下一步行動

奶茶大亨人財兩失！送保時捷包養女模被控性侵　討1千萬吞敗

生日「想花13萬買錶」給自己！網曝1關鍵搖頭：有值得嗎

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

社會熱門新聞

赤鬼牛排已婚男經理睡女負責人　鹹濕對話全曝光

國道3車事故驚悚瞬間曝光！大貨車為閃人「連翻3圈」才停下

婦產後雙腳麻癱成身障　怒告診所求償

約前後任接力嘿咻反咬遭性侵　心機女慘了

高雄買春聖地被抄！爆乳螞蟻腰廣告曝

竹聯幫綁人凌虐逼贖　吸金2.8億全靠這招

夫妻約女拍性影像偷PO網　結局超慘

女大生控遭合租室友性侵！法官判他無罪

即／李正皓遭噴辣椒水「懷疑設局」　21歲嫌落網了

台中死亡車禍！騎士「超級鬼切」遭撞死

噁男邀女網友吃早餐　灌整瓶保力達想硬上

短裙正妹夜店熱舞　北市男當場性侵

慶生名義包民宿毒趴　警查獲27名男女

抱怨文「騎車載娃沒戴安全帽」引戰　轄區警回應了

更多熱門

相關新聞

恆春漁民捕獲怪魚　竟是消失多年台灣絨毛鯊

恆春漁民捕獲怪魚　竟是消失多年台灣絨毛鯊

恆春後壁湖漁民近日在台灣西部海域捕獲3尾外型特殊鯊魚，經「市場魚博士」國立高雄科技大學養殖系副教授、國家海洋科技中心兼任研究員何宣慶博士初步鑑定，疑為已失蹤數十年的稀有物種「台灣絨毛鯊」，當地業者黃健軒與漁民合作搶救，並慷慨捐贈樣本供學術研究，為解開其身世之謎帶來重大契機。

李正皓遭辣椒水攻擊！臉書最新發聲

李正皓遭辣椒水攻擊！臉書最新發聲

潛入女同事家20次↑偷拍！日變態男偷打備份鑰匙

潛入女同事家20次↑偷拍！日變態男偷打備份鑰匙

台78線3車碰撞　女上錯交流道逆向行駛畫面曝

台78線3車碰撞　女上錯交流道逆向行駛畫面曝

日風俗妹啪啪後「離奇失憶」！

日風俗妹啪啪後「離奇失憶」！

關鍵字：

毒品警方緝獲年輕人恆春

讀者迴響

熱門新聞

明日花綺羅凌晨發聲！　揭與「周鶴年性交易」真相

12航空人員誤入住性愛摩鐵！「24hrs色色派對」出大事

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

赤鬼牛排已婚男經理睡女負責人　鹹濕對話全曝光

童仲彥凌晨重磅8字宣告　網：了不起，負責

林亮君遭裸照恐嚇！簡訊：只給一次機會

國道3車事故驚悚瞬間曝光！大貨車為閃人「連翻3圈」才停下

婦產後雙腳麻癱成身障　怒告診所求償

全台首見「液態酪梨」！好市多瘋搶「一瓶=3.7顆酪梨」

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

「夏至」5生肖有爆紅機會

約前後任接力嘿咻反咬遭性侵　心機女慘了

明日花綺羅沉默2天首發聲：我沒有賣春！

7／26罷免投票假你能放？選區一次看

快訊／明日花綺羅周鶴年「3張肉體接觸照」曝光了！

更多

最夯影音

更多

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面