恆春民宿慶生狂吸毒！27男女全逮　短褲妹+包腳男…平均僅22歲

記者陳崑福／屏東報導

恆春警分局日前接獲轄內某民宿有可疑人員聚集施用毒品，警方立即前往查緝，當場查獲趙姓男子等27人涉嫌吸毒，並起獲K他命等證物。初查發現該聚會為慶生活動，參加者多為18至26歲年輕人。全案依法移送偵辦，並持續追查毒品來源。

▲恆春警方查獲趙姓男子以慶生名義招攬吸毒，。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春警分局於6月21日凌晨1時許接獲情資，指稱轄內某民宿有可疑人員聚集，疑似施用毒品。警方隨即調派線上警力前往查緝，當場查獲趙姓男子等27名男女涉嫌施用及持有毒品，依法帶回偵辦。

經初步調查，趙姓男子與友人為慶生包下該間民宿，邀集大批年輕人參與聚會，參加者年齡介於18至26歲，平均年齡約為22歲。警方在現場查獲疑似第三級毒品K他命（毛重約6公克）、K盤等相關證物，經初步檢驗後，毒品呈陽性反應。訊後依《毒品危害防制條例》相關規定，將趙姓男子等27人（21男、6女）移送屏東地方檢察署偵辦，持續擴大追查毒品來源及流向。

恆春警分局呼籲，暑期將至，青少年易因好奇而誤入毒品陷阱，家長應多關心子女交友情形及行蹤，同時籲請民眾若發現可疑場所或行為，應立即向警方通報，共同打擊毒品犯罪，營造安全健康的生活環境。