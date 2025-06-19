淡水1死火警「友偷車落跑」！警房內查獲喪屍煙油　3人裝傻不知情

記者陳以昇、陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市淡水區忠愛街一處民宅18日晚間6時許傳出一起離奇死亡火警，該處住宅突然爆炸起火，導致屋主林男(24歲)燒成焦屍慘死，而當時一同在屋內的3名好友，2人偷車落跑、1人雙腳燙傷被警消救出，3人對於案情避重就輕；警方稍早也在現場房間內尋獲一瓶依托咪酯煙油，3人均堅稱不知情，後續將進行採尿檢驗毒品反應。

▲淡水1死火警，2友偷開車落跑，陳男落網。（圖／記者陳以昇攝）

警方調查，當時該戶磚造平房晚間突然傳出爆炸，隨後猛烈火舌竄出，整間屋子瞬間陷入一片火海；監視器畫面拍下，在火警發生時，陳男(26歲)與郭男(27歲)逃出屋外，並偷開屋主林男叔叔的車離開現場，最後於三芝遭警方攔截帶回；而林姓屋主(24歲)則葬身火場，被發現時已經燒成焦屍，而另名陳姓男子(28歲)則雙腳燒傷被警消救出。

▲火警發生時，與陳男一同偷車落跑的郭男。（圖／記者陳以昇攝）

警方進一步追查發現，燒傷的陳男有妨害自由、恐嚇、毒品前科；而逃離現場的2人也有毒品、傷害、妨害自由、槍砲等前科，死者屋主雖無毒品紀錄，但也有妨害自由、詐欺等前科。

稍早偷車的陳、郭2人在律師的陪同下向警方說明，供稱當時人在客廳打電動，屋主林男與燙傷的陳男則在房間內，後來發現著火，2人隨即跑出屋外逃生，並開走林男借來的車輛離開。而燙傷的陳男則表示，當下他才剛到林男家，走上樓梯後就突然爆炸，火舌燒傷雙腳，他當場從樓梯滾落，對於發生什麼事情毫不知情。

由於3人說詞避重就輕，且明顯有出入，警方目前仍持懷疑態度；此外，警方在現場房間內找到一瓶依托咪酯煙油，3人均堅稱不知情，後續將進行採尿，檢驗是否有毒品反應。另現場屋內也遺落5支不明鋼瓶，將進一步調查到底裝了什麼氣體。警方目前不排除4人疑似吸食喪屍煙油後精神渙散，因此不慎引發火警，訊後將依過失致死、毒品、竊盜等罪嫌建請檢方聲押。

▼屋內炸裂的瓦斯鋼瓶。（圖／記者陳以昇翻攝）