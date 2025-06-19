淡水大地主後代燒成焦屍亡　里長：住處出入複雜

▲淡水火警1死1傷，2人偷車逃離現場遭逮。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市淡水區忠愛街一處民宅18日晚間6時許傳出一起離奇死亡火警，該處住宅突然爆炸起火，導致24歲林姓屋主燒成焦屍慘死。當地里長表示，死者是當地大地主的後代，該民宅出入複雜。

警方調查，當時該戶磚造平房18日晚間突然傳出爆炸，隨後猛烈火舌竄出，整間屋子瞬間陷入一片火海；監視器畫面拍下，在火警發生時，陳男(26歲)與郭男(27歲)逃出屋外，並偷開屋主林男叔叔的車離開現場，最後於三芝遭警方攔截帶回。此外，林姓屋主(24歲)則葬身火場，被發現時已經燒成焦屍，而另名陳姓男子(28歲)則雙腳燒傷被警消救出。

▲▼偷開車落跑的陳男(戴外套者)、郭男遭警方逮捕。（圖／記者陳以昇攝）



當地里長19日表示，發生火警的屋子，是林姓死者親友的房子，該屋外面裝設多支監視器，平常很多人來往、出入複雜。另外，林男是當地大地主的後代，家族有許多土地。

據悉，警方在現場房間內找到一瓶依托咪酯煙油（喪屍煙油），林男的3名好友均堅稱不知情，後續將進行採尿檢驗毒品反應。另現場屋內也遺落5支不明鋼瓶，將進一步調查到底裝了什麼氣體。警方目前不排除4人疑似吸食喪屍煙油後精神渙散，因此不慎引發火警，訊後將依過失致死、毒品、竊盜等罪嫌建請檢方聲押。

▼屋內炸裂的瓦斯鋼瓶。（圖／記者陳以昇翻攝）

