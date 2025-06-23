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18歲高中生偷拍女同學裙底被抓包　赴2醫院求診獲緩刑

▲ 女高中生,制服,女生,女學生 。（示意圖／photoAC）

▲18歲高中生偷拍女同學的裙底風光。（示意圖／photoAC）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名18歲的高中生阿傑（化名）趁女同學不注意，竟拿手機偷拍女同學的裙底風光，女同學發現後氣得報告老師、教官，也報警提告，阿傑被告後雖然想找女同學和解，但不被原諒，後來阿傑積極到兩家醫院心理科求診，法院審理後，依無故以錄影攝錄他人性影像罪處有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑3年。

判決指出，阿傑和女同學是同班同學，去年4月30日下午，阿傑趁女同學不注意，以手機開啟錄影功能，伸到女同學的裙子底下偷拍，女同學驚覺有異，出聲喝叱，並要求阿傑拿出手機檢查，果然發現有偷拍的影像，阿傑也當場刪掉影像，希望獲得女同學的原諒。

但女同學覺得阿傑的行為太過份，向老師、教官報告後，決定報警提告，警方也持搜索票，到阿傑家查扣了手機，並依法將阿傑移送。

案發後阿傑一直想找女同學和解，但女同學心裡一直有陰影，不願意原諒阿傑，另一方面，阿傑也到兩家醫療院所心理科就診，尋求醫師專業的治療與協助。

法院審理時，阿傑坦承犯行，法官考量他沒有前科，因一時失慮，致罹刑章，犯後已知行為錯誤而積極就診，認為他經偵審程序後當知警惕，而無再犯之虞，且阿傑年僅18歲，人生正要起步，所以依無故以錄影攝錄他人性影像罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑3年，並提供120小時義務勞務，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。

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