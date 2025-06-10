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社會 社會焦點 保障人權

誇張畫面曝！台南少年慶生綁柱丟鞭炮　壽星崩潰喊「會死啦」

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

玩過火！網路上流傳一段高職生為好友慶生的影片，但壽星卻是被綁在籃球場的柱子上，眾人輪流向他丟擲鞭炮，他試圖掙脫也無人理睬，若嚴重恐造成身體被灼傷。嘉義警方回應，目前未接獲相關報案，但學生們已涉及毀損公物、廢棄物清理法，將函請環保局裁處，並通知權責機關製作筆錄。

▲▼ 一群高中生將壽星好友綁在柱子上，朝其丟擲燃放鞭炮。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲一群高中生將壽星好友綁在柱子上，朝其丟擲燃放鞭炮。（圖／記者翁伊森翻攝）

畫面中的事發地點位於布袋鎮新塭運動公園，可以看見至少有7名少年，聯手拿保鮮膜、膠帶將他綁在柱子上，即使壽星不斷抗拒吼著「會死啦！」，也絲毫不顧本人意願，執意繞了好幾圈將他綁住。

接著大家接連將鞭炮點燃後往壽星身上丟，壽星也露出痛苦神情，試圖掙脫，卻無人上前協助，而是笑個不停，事後還將這段影片PO上IG，寫著「虎爺在世」，完全不知道事情嚴重性。

對此，嘉義縣布袋分局表示，經查本案發生在8日晚間9時許，少年們為台南某高工的學生，目前並未接獲任何報案，初步了解為友人惡搞慶生，未有受傷情事亦無違反其意願，不提出告訴；惟毀損公物部分，將通知權責機關製作筆錄；另製造場地髒亂部分涉及違反廢棄物清理法部分，也將函請環保局依法裁處。

警方呼籲，青少年從事慶生活動應以安全為前提，切勿以危險行為娛樂，違規事項將依法查處，以防範憾事發生。社會大眾若目擊不當行為，應立即通報警方或相關單位，以共同維護公共安全。

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