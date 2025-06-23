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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘預言大罷免結果！31席大成功　中成功10-20「不會只6席」

▲▼柯建銘 聯訪 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘再預言，大罷免沒有不成功，但有分大、中、小成功，第二波8月23日投票。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免首波投票落在7月26日，共24位藍委與停職中的新竹市長高虹安，民進黨團總召柯建銘今（23日）強調，726要全部罷免掉，大罷免沒有不成功，不過也有分大、中、小成功，大成功是31席全部罷掉，中成功是10至20席，小成功是6席。不過他也喊「放心」，一定會大成功，不可能只有6席，至於停職中的新竹市長高虹安也一定會被罷免掉。

柯建銘今（23日）早接受廣播節目周玉蔻主持的《新聞放鞭炮》專訪時提到，726要全部罷免掉，另外7個（馬文君、游顥、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、林思銘、羅明才）就是第二階段一定會被罷免掉，因為每個人罪刑是一樣的，都是親中賣台舔共，現在還撞牆要自殺不知死活，國民黨會走入歷史焚化爐。

柯建銘強調，大罷免沒有不成功，但有分大、中、小成功。大成功是31席全部罷掉，中成功是10至20席，小成功是6席。不過他也喊「放心」，一定會大成功，不可能只有6席。柯建銘也強調，另外7席罷免案補件中的藍委會在8月23日投票，這是選罷法寫的。

周玉蔻詢問，是否會發生大罷免不成功，也就是僅6席以下的可能？柯建銘直言，那是不可能發生的。若不成功是否會退出政壇？柯建銘說，「退出政壇我沒有關係」、「你這個問題太幼稚了」，罷免國民黨是全台灣人民的責任，大家把他（指國民黨）趕走，「國民黨犯法算我的帳？這邏輯太逆轉了」，這是國民黨邏輯。

周玉蔻再問，罷免掉藍委後自己是否會選立法院長？柯建銘認為，每個立委都有資格選院長，只有國民黨那些被罷掉的例外，「我說不要投給我，我要讓國民黨下課比較重要」。

而24+1中的新竹市長高虹安是否會被罷掉？柯建銘信誓旦旦地說，百分之一百，她一審已經被判7年了，新竹在代理市長治理下都沒進步、雜草叢生，新竹都停滯了，還說不要罷免要安定，「卸世卸眾」、沒有說服力。

此外，關於國民黨稱罷團有15萬件違規連署，要告罷團部分，柯建銘嗆聲，國民黨要告快去告，誣告有刑責，國民黨就是群比幼稚園還幼稚園的人，素質非常整齊的差，沒有領導中心，從國民黨主席朱立倫、前總統馬英九到國民黨團總召傅崐萁，還有所有黨團成員都比義和團還義和團，不知道腦中在想什麼，賣台舔共叛國行為老百姓都看在眼裡，國民黨還有票嗎？大家都清楚國民黨公然出賣台灣，而這是國家生死存亡的關鍵。

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