用花香走出創業路！　永康七年級闆娘靠微創鳳凰貸款開店圓夢

▲台南「小金鈴花藝店」由邱筱雯創立，靠勞動部微創鳳凰貸款走出創業之路，成為永康人氣小店。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在台南永康區一隅，「小金鈴花藝店」靜靜綻放著手作花藝的療癒氣息，老闆娘邱筱雯原本是飯店與金融圈的職場女力，卻因一份手作的熱愛，透過勞動部雲嘉南分署「微創鳳凰貸款」圓夢創業，如今成為在地人氣花藝師，也用溫暖設計讓顧客的日常充滿花香與笑容。

今年30多歲的邱筱雯，從小熱愛手作與DIY，早在國小時便開始創作販售，播下創業的種子。雖然大學主修設計，但畢業後投入飯店與金融業十多年，始終未忘花藝夢。她坦言：「我是對細節很挑的人，對創業也從不衝動。做花藝，是我想長久耕耘的人生志業。」

創業初期資金與營運挑戰連番而至，所幸在地方創業課程中，她認識了勞動部「微創鳳凰貸款」方案，在顧問輔導下順利申請、獲得資金挹注。她笑說：「這筆資源，讓我能安心地把每束花做好。」

「小金鈴花藝店」主打客製化花束、婚禮佈置與節慶禮盒，每一份作品都講究配色與故事性。邱筱雯將品牌打造成「有溫度的花藝」，不只販售美感，也投入社會關懷，與企業合作聯名幫助弱勢團體，讓美的力量擴散社會。近期她更拓展線上教學、數位行銷，規劃未來導入AI設計與社群推廣。「創業就像冒險，有時累，但當顧客因一束花被療癒時，那一刻，我知道我選對了路。」

雲嘉南分署長劉邦棟指出，「微創鳳凰貸款」為協助有志創業者量身打造，最高提供200萬元資金，具備低利、免擔保、前兩年免息等條件，並搭配創業課程與顧問輔導，從無到有建構品牌基礎，打造穩健的創業環境。

劉邦棟補充，近三年分署已協助超過252人成功開業。凡成年至65歲女性、45至65歲男性，或離島設籍滿三個月的民眾皆可申請，歡迎善用資源，開啟屬於自己的創業旅程。