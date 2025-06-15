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女童發燒41度癱軟　永康警鳴笛開道5分鐘急送奇美醫院

▲永康分局復興所員警下午迅速出動，警車鳴笛開道5分鐘內護送女童到院就醫。（記者林東良翻攝，下同）

▲永康分局復興所員警下午迅速出動，警車鳴笛開道5分鐘內護送女童到院就醫。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南1名年僅2歲的女童外出途中突發高燒41度、全身癱軟無力，正值假日車流高峰，家長求助無門之際，緊急奔入永康分局復興派出所求援，所內員警聞訊立刻驅車鳴笛開道，5分鐘內成功將女童送抵奇美醫院急診，爭取黃金救治時間，家長十分感動頻頻致謝。

永康分局警方說，14日下午約5時許，一名神情慌張的女子衝入復興派出所，向值班員警急切表示，因女兒突發高燒且全身癱軟，夫妻原欲自行開車就醫，卻受限於交通尖峰時段車潮壅塞，擔心耽誤就醫時機，只能臨時向警方求助。

▲永康分局復興所員警下午迅速出動，警車鳴笛開道5分鐘內護送女童到院就醫。（記者林東良翻攝，下同）

當時在場的警員楊英平與陳子玲聞訊後立即反應，立刻攜手出勤，駕駛巡邏車鳴笛開道，沿途啟動警示燈並排除交通障礙，並於下午5時20分通報勤務中心後一路護送家屬前往醫院，僅花約5分鐘便順利將患童送抵永康奇美醫院，交由急診醫護人員接手處置。

李姓女童父母事後向警方表達萬分感謝，激動地表示：「若不是警方及時協助，我們真不知道該怎麼辦。」對於警方當機立斷、視民如親的救援行動，深表敬佩與感激。

永康分局長顏勤峰表示，人民的生命安全是警方最優先守護的責任，感謝所內員警冷靜迅速、果斷協助民眾就醫，展現警察為民服務的精神。並再次呼籲，若遇有緊急醫療需求，應儘速撥打119由救護人員專業處置，以爭取每一分每一秒的黃金救命時間。

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