　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

做工行善有情有疼心　台南志工修繕近300戶勞工局強化安衛訓練

▲台南市勞工局於善化啤酒廠舉辦安衛教育訓練，強化做工行善團志工安全意識。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局於善化啤酒廠舉辦安衛教育訓練，強化做工行善團志工安全意識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「做工行善有情有疼心，安全也要顧緊緊！」台南市勞工局推動「希望家園」政策，結合多工種工會成立「做工行善團」，至今已協助修繕近300戶弱勢家庭住宅，成為城市中最貼心的行動力量，為強化志工自我防護意識，勞工局23日於善化啤酒廠舉辦年度安衛教育訓練，盼提升志工安全觀念，在守護別人的同時，也守護自己。

▲台南市勞工局於善化啤酒廠舉辦安衛教育訓練，強化做工行善團志工安全意識。（記者林東良翻攝，下同）

台南市政府勞工局與大台南總工會、各職類工會組成的「做工行善團」，長年深入社區協助弱勢職災勞工進行住宅修繕，成員來自木工、泥水、電器、電子、鋁製品、油漆、餐飲等領域，假日出工毫無怨言。勞工局表示，至今累計協助修繕近300戶，實踐黃偉哲市長「希望家園」的城市施政願景，讓人情味成為台南最動人的風景。

▲台南市勞工局於善化啤酒廠舉辦安衛教育訓練，強化做工行善團志工安全意識。（記者林東良翻攝，下同）

為提升志工在工地行繕時的安全意識，勞工局於23日在台灣菸酒善化啤酒廠舉辦「114年度希望家園安衛家族教育訓練」，邀請嘉南藥理大學職安系黃小林教授授課，講述「生物性危害評估與偵測」、「個人防護裝備」等實務課程，提醒志工工作中若遇發燒咳嗽等症狀應立即使用個人防護具，避免傳染風險；南區職安衛中心則說明最新《職安衛法令》修正重點，強化志工對法規的掌握與應用。

▲台南市勞工局於善化啤酒廠舉辦安衛教育訓練，強化做工行善團志工安全意識。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，「做工行善團」志工在修繕別人家庭的同時，也不能忽視自己的家庭與安全。他期勉透過教育訓練，提升志工對工作中潛在風險的認知與防範力，在「做工有情有疼心」的同時，也打造更健康的勞動環境。他強調：「只有志工平安，才有更多家庭能因你們而安心。」

▲台南市勞工局於善化啤酒廠舉辦安衛教育訓練，強化做工行善團志工安全意識。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 0471 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
哈孝遠、林彥君曖昧情起底！　他認「親密共食」為了吃口水
快訊／NBA當代最強砍將誕生　SGA拿下FMVP
川普拋「2周內決定」煙霧彈！　轟炸伊朗決策內幕曝
「川普打伊朗就切雞雞」！　投資專家PO文恭喜1事
罷綠又槓龜！罷免陳俊宇連署差8000份　罷團宣布不送件
快訊／雷霆奪NBA總冠軍！　搬遷後隊史首座
遭郭昱晴公審直播男願接受道歉　嘆：台灣搞成這樣滿悲哀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

消防署30周年補助南投救災設備　賴清德試用遠距遙控無人消防噴水車

大園同善祠供奉外國神「同善媽」　感念荷蘭修女善行

做工行善有情有疼心　台南志工修繕近300戶勞工局強化安衛訓練

暨大第三人生大學將招生　6/25起中、投舉辦三場說明會

服務案件逾20萬件　呂玉玲籲鄉親投「不同意罷免」

藍勾勾小編卸制服！南警社群先驅楊義雄7月退休走完最後一哩路

取締白牌車！　新市火車站查獲違規營業司機遭重罰10萬

從七龍珠合體到公主抱！　黃偉哲市長獎陪拍第4年感動萬名學子

清境農場牧羊犬氣球7/2報到　四組命名開放網路票選至6/26止

從族服到公主抱！市長獎頒獎感動全場　黃偉哲笑迎挑戰與學生同框留青春

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

【鐵皮屋下藏古蹟？】神祕建物疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

【垃圾車界也有追星族】萌娃拿同款鴨鴨堅持等偶像XD

伊朗「30枚飛彈」報復啟動　以色列進入緊急狀態

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

【塊陶啊！】雲林回收車邊開邊燒！ 司機停路邊急逃生

【終止4連敗】味全龍林智勝奪MVP加碼跳《大展鴻圖》

消防署30周年補助南投救災設備　賴清德試用遠距遙控無人消防噴水車

大園同善祠供奉外國神「同善媽」　感念荷蘭修女善行

做工行善有情有疼心　台南志工修繕近300戶勞工局強化安衛訓練

暨大第三人生大學將招生　6/25起中、投舉辦三場說明會

服務案件逾20萬件　呂玉玲籲鄉親投「不同意罷免」

藍勾勾小編卸制服！南警社群先驅楊義雄7月退休走完最後一哩路

取締白牌車！　新市火車站查獲違規營業司機遭重罰10萬

從七龍珠合體到公主抱！　黃偉哲市長獎陪拍第4年感動萬名學子

清境農場牧羊犬氣球7/2報到　四組命名開放網路票選至6/26止

從族服到公主抱！市長獎頒獎感動全場　黃偉哲笑迎挑戰與學生同框留青春

王令麟70歲「活龍養生訣」大公開　每天走3K＋定期健檢是關鍵

快訊／8縣市「高溫警示」　上看36度

誘騙小女友「視訊裸聊」竟偷錄！影片還外流　淫狼重判7年2月

穿越時空的浪漫夜行！九份紅燈籠祭開跑　點亮夏夜祈福之旅

淚目！哈利伯頓拄拐杖迎接隊友　麥康諾在傳奇米勒懷中哭泣

空照比對美軍轟炸伊朗3處核設施　清楚可見超大彈坑、山頭全毀

拉莫斯4打點助陣　巨人單場三轟擊潰紅襪奪系列賽勝利

水手重砲捕手連3戰開轟　「拉打率80.6%」引發熱議

研究：每週喝逾8杯酒　對大腦產生病變機率提升133％

36人搶！信義區華廈溢價135%拍出　第二高價現身揭真相

【POV：當客人吵架時...】店員認真看戲　各種裝忙實際偷聽XD

地方熱門新聞

13歲童釣魚落水　警消2小時尋獲遺體

台南三村國小音樂劇《波斯公主》感動全場

快訊／嘉義故宮南院附近跳電　台電急修

基隆消防推親子防災體驗營　6／23開放線上搶名額

台南警界社群先驅楊義雄7月退休走完幽默認真最後一哩路

從七龍珠合體到公主抱！黃偉哲市長獎陪拍第4年感動萬名學子

前秘書長詹榮鋒病逝　張善政臉書發文哀悼

取締白牌車！新市火車站查獲違規營業司機遭重罰10萬

台南裕文國小揚威國際！奪澳洲管樂節金賞創台灣參賽首例

市長獎頒獎感動全場黃偉哲笑迎挑戰與學生同框留青春

南門義消實戰訓練震撼登場高壓細水霧＋狹縫救援全面操演

新北龜山國小原民趣味運動挑戰

日本禿頭鯊群現蹤碧潭堰　新店溪水質躍升

台東縣警察局鑑識科學演講　聚焦刑案現場人為偏見

更多熱門

相關新聞

即／台南四草大橋傳有人落水　警消海巡搜尋

即／台南四草大橋傳有人落水　警消海巡搜尋

台南市安平區四草大橋23日上午發生一起疑似落水事件，市警局110於上午9時28分轉報，指約在8時25分有人於橋上落水，橋面上遺留一雙拖鞋，疑為落水者所留，消防局接獲通報後，立即出動安平分隊等單位前往現場搜救。

台南警界社群先驅楊義雄7月退休走完幽默認真最後一哩路

台南警界社群先驅楊義雄7月退休走完幽默認真最後一哩路

台南三村國小音樂劇《波斯公主》感動全場

台南三村國小音樂劇《波斯公主》感動全場

台南裕文國小揚威國際！奪澳洲管樂節金賞創台灣參賽首例

台南裕文國小揚威國際！奪澳洲管樂節金賞創台灣參賽首例

台南做工行善團烈日下修屋不停歇

台南做工行善團烈日下修屋不停歇

關鍵字：

做工行善有情疼心台南志工修繕

讀者迴響

熱門新聞

遭吊車輾斃　18歲女是北部家族醫院接班人

筠熹遭愛犬咬傷臉！曬濺血照「差點傷到眼球」

韓女星澎湖玩「遭海鮮店老闆趕人」！說韓文還被羞辱

槓上！　前AV女優濱崎真緒舌戰一劍浣春秋

NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭

踩女星地雷被罵「三八沒知識」　呂文婉怒拔麥離場

房仲喊女子穿很騷炎上　中信房屋出手

李多慧海邊解放比基尼！　「側面形狀全看光」震撼8萬人

張學友澳門開唱被要求「講普通話」手指腦袋霸氣婉拒

台灣人「搭飛機4行為」被讚爆！韓國空姐認證

18歲女遭吊車輾斃　媽悲曝遺物包包「殘留肉屑」

可能有雙颱　聖帕估今生成大迴轉路徑曝

直播男遭郭昱晴公審「背景曝光」　朋友氣炸嗆：他曾在特戰隊服役

台中「首購天堂」新古屋進法拍　單價爆跌回3年前

威力彩今晚飆15.5億　4生肖財運旺

更多

最夯影音

更多

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

【鐵皮屋下藏古蹟？】神祕建物疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面