做工行善有情有疼心　台南志工修繕近300戶勞工局強化安衛訓練

▲台南市勞工局於善化啤酒廠舉辦安衛教育訓練，強化做工行善團志工安全意識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「做工行善有情有疼心，安全也要顧緊緊！」台南市勞工局推動「希望家園」政策，結合多工種工會成立「做工行善團」，至今已協助修繕近300戶弱勢家庭住宅，成為城市中最貼心的行動力量，為強化志工自我防護意識，勞工局23日於善化啤酒廠舉辦年度安衛教育訓練，盼提升志工安全觀念，在守護別人的同時，也守護自己。

台南市政府勞工局與大台南總工會、各職類工會組成的「做工行善團」，長年深入社區協助弱勢職災勞工進行住宅修繕，成員來自木工、泥水、電器、電子、鋁製品、油漆、餐飲等領域，假日出工毫無怨言。勞工局表示，至今累計協助修繕近300戶，實踐黃偉哲市長「希望家園」的城市施政願景，讓人情味成為台南最動人的風景。

為提升志工在工地行繕時的安全意識，勞工局於23日在台灣菸酒善化啤酒廠舉辦「114年度希望家園安衛家族教育訓練」，邀請嘉南藥理大學職安系黃小林教授授課，講述「生物性危害評估與偵測」、「個人防護裝備」等實務課程，提醒志工工作中若遇發燒咳嗽等症狀應立即使用個人防護具，避免傳染風險；南區職安衛中心則說明最新《職安衛法令》修正重點，強化志工對法規的掌握與應用。

勞工局長王鑫基表示，「做工行善團」志工在修繕別人家庭的同時，也不能忽視自己的家庭與安全。他期勉透過教育訓練，提升志工對工作中潛在風險的認知與防範力，在「做工有情有疼心」的同時，也打造更健康的勞動環境。他強調：「只有志工平安，才有更多家庭能因你們而安心。」