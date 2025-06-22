孩子就是最佳藝術家　台南三村國小音樂劇《波斯公主》感動全場

▲台飲三村國小木笛戲劇團演出音樂劇《波斯公主》，舞台魅力驚艷全場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台南市兒童藝術教育節壓軸演出「藝起SHOW」，22日在文化中心原生劇場精彩登場，由永康區三村國小木笛戲劇團帶來跨域創作《波斯公主》音樂舞台劇，結合直笛合奏、舞蹈與戲劇，展現孩子藝術跨界實力，全場演出掌聲不斷，師生投入與默契令人動容，贏得滿堂喝採。

市長黃偉哲表示，三村國小長期發展以音樂為核心的藝術教育，透過戲劇與舞蹈跨域結合，展現學生創意與團隊協作。本次表演融合經典童話、音樂演奏與肢體語言，孩子們在舞台上自在演繹，正是藝術結合生活教育最動人的呈現。三村國小今年更榮獲全國學生創意戲劇比賽舞台劇類優等，實力備受肯定。

教育局局長鄭新輝指出，台南兒藝節邁入第六年，今年以「藝起SHOW」為主軸，強調學生歷程學習與核心素養養成。透過中外經典音樂劇改編與演繹，不僅提升藝術素養，更培養學生創思能力與美感經驗。本次由學生親自參與劇本創作、編排、道具製作，展現自我表達與問題解決的能力。

三村國小校長何麗玉分享，為打造這齣演出，木笛團師生從一年多前便開始籌備，利用課餘與假日積極練習。雖過程中面臨挑戰與壓力，仍在團隊齊心下逐一克服，不僅完成一場藝術演出，更成就孩子一段難忘的學習旅程。

教育局表示，今日演出共安排下午2時30分與晚間7時兩場，提供民眾近距離欣賞學生藝術成果。演出從劇本、音樂、排練到舞台設計，皆由師生共同完成，孩子們以最佳狀態站上舞台，用藝術說故事，也讓觀眾見證教育的無限可能。