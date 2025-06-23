怒嗆「川普最骯髒」！伊朗人上街抗議核設施遭襲擊　呼籲報復美軍

▲伊朗首都德黑蘭民眾上街抗議，怒嗆「川普最骯髒」，舉出反美、反以色列標語。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普下令空襲伊朗境內3座重要核設施，引爆伊朗民眾怒火。伊朗首都德黑蘭街頭紛紛有群眾走上街頭，揮舞伊朗國旗、高喊反美口號，要求政府強硬報復。專家分析，美軍的突襲行動可能激發伊朗民族主義情緒，進一步惡化美伊關係，甚至衝擊中東地緣局勢。

根據美媒《CNN》，川普下令空襲伊朗境內的福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan）等3處關鍵核設施。美軍出動B-2轟炸機投下十多枚GBU-57「巨型鑽地彈」（掩體破壞彈），並從海上透過潛艦像伊斯法罕鈾處理設施發射戰斧巡弋飛彈。

儘管川普此前才聲稱會在兩週內決定是否對伊朗動武，但伊朗民眾卻未料僅隔兩天便遭美軍突襲。有德黑蘭市民痛批川普「最骯髒」，直指其背信行為只為追求自身利益。他說，「沒有誰比川普更骯髒！他先給我們兩周的時間，結果才過了2天就攻擊我們。我們根本沒有核武，那他為什麼攻擊我們？」

伊朗官方一再堅稱其核計畫為和平用途，但川普則宣稱伊朗距離取得核武僅再需數週時間，與美方情報單位「尚需數年」的評估相互矛盾。

美軍空襲成功後，德黑蘭恩格拉布廣場（Enqelab Square）擠滿抗議群眾，高舉「打倒美國、打倒以色列」標語，並揮舞國旗、振臂高呼。儘管現場不乏過去批評政權者，仍有政治人物表示，「今天我們全都站在最高領袖身後，就像過去40年一樣。」

一名女性示威者更在街頭喊話表示，即使飛彈落在自己頭上，也願為國家獻出生命與鮮血。

▲伊朗德黑蘭民眾抗議美軍襲擊核設施，背景中的海報畫著伊朗士兵準備進攻以色列領土。（圖／達志影像／美聯社）

此外，法爾斯通訊社（Fars News Agency）發布的街訪影片，多數德黑蘭市民皆主張應立即反擊，包括轟炸美軍駐中東基地、封鎖荷莫茲海峽等。該海峽為全球3分之1海上石油運輸的必經通道，戰略意義極其重大。

雖然伊朗部分地區距離被攻擊目標僅數十公里，當地居民多表示並未聽聞爆炸聲響。庫姆（Qom）與納坦茲附近村莊居民指出，由於無空襲警報系統，事後才從新聞得知攻擊消息。據悉，庫姆為伊朗境內第7大城、也是伊斯蘭教什葉派聖地，擁有伊朗國內最大最著名的什葉派神學院，伊朗最高領袖哈米尼曾在此求學。

也有德黑蘭民眾認為，若伊朗當局無法做出實質軍事反應，可能導致其支持者流失，「全世界都看到，美軍輕易轟炸福爾多與納坦茲，但伊朗毫無反應，沒出動戰機，也沒發射飛彈。」他說，「若幾天內沒有行動，連支持者都會拋棄他們。」