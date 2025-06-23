伊朗報復以色列　當地台人躲防空洞曝現況「生活一切照常」

▲在以色列定居的台灣Youtuber「以色列美角」分享當地情況。（圖／翻攝YT「以色列美角」）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普21日晚間（台灣時間22日上午10時）宣布，成功對伊朗3處核設施發動空襲，包括深埋地下的福爾多（Fordow）在內；伊朗隨後也報復以色列，發射至少20枚飛彈。在以色列結婚生子的台灣人「以色列美角」透過YouTube分享當地現況，因伊朗頻繁發射飛彈，她和家人先躲到防空洞，等到警報解除後，又彷彿一切照常，帶著小孩去當地衛生所打預防針。

美軍21日晚間宣布充公轟炸伊朗3處核設施，美媒指出，這是美軍史上首次動用「碉堡剋星」（Bunker buster）炸彈，共投下6枚，每枚重達3萬磅（約13公噸）。

作為報復，伊朗於以色列時間22日上午8時左右，向以色列北部及中部發射20至30枚飛彈。以色列隨即發布空襲警報，敦促民眾前往防空避難設施。外交部則表示，正密切關注情勢發展，並與在地國人保持聯繫、提供必要協助。

現居以色列的台灣YouTuber「以色列美角」透過影片報平安。她表示清晨5點多起床後，就看到美國對伊朗展開攻擊的新聞，並得知以色列宣布停班、周日教會聚會改為線上舉行。她與家人立即帶著孩子前往自家防空洞避難，並形容現場氣氛緊張又熱鬧，鄰居們聚集討論最新局勢。

「以色列美角」說明，以色列防空系統發出警報後，民眾通常有10至15分鐘時間可準備逃生，許多人甚至能趁此上廁所、拿牛奶等。以色列自1991年波灣戰爭後便規定所有住宅必須設有防空設施，多數人家中都備有地下防空室，有些地點仍可接收手機訊號，但她所在的防空洞無法連網。

待警報解除後，「以色列美角」接獲當地衛生所來電，通知孩子該接種預防針。她表示，一切如常進行，並說明以色列的工作周自周日開始，因此即便遭遇飛彈襲擊，當天仍是新的一周的開始。她補充，即使在前往衛生所途中再度響起警報，仍有足夠時間尋找避難場所。

「以色列美角」強調，不論是猶太人、阿拉伯人或其他外國居民，皆可免費接種疫苗，衛生所內有猶太與阿拉伯醫師共同服務。她也提到，大家共用防空設施是以色列常態，彼此和平相處。

據悉，「以色列美角」於2021年取得獎學金，在疫情最嚴峻時期前往耶路撒冷希伯來大學就讀，2022年與來自新加坡、具以色列導遊執照的華人Kenny結婚，目前定居當地。