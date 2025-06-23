精準命中！衛星照證實美軍「碉堡剋星」完美轟炸　摧毀伊朗核設施

▲伊朗福爾多核設施遭美軍B-2轟炸機投擲「鑽地巨彈」後，清晰可見遭重創所留下的凹洞。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美軍於美東時間22日晚間，針對伊朗境內發動代號「午夜重鎚行動」（Operation Midnight Hammer）的空襲，動用B-2匿蹤轟炸機與潛艦巡弋飛彈，重擊伊朗境內3處地下濃縮鈾核設施，投下共42萬磅炸藥與超過24枚戰斧飛彈。美方稱本次行動為「精準打擊」，成功重創伊朗核武計畫核心設施，衛星相片的前後對比能明顯觀察出傷害。

但伊朗方面否認造成重大損害，並揚言將報復。

根據《美聯社》，本次行動是美軍多年計劃下的突襲行動，透過嚴密的誤導策略與空中佈局達成全面奇襲。美方公布的資訊指出，行動主力為7架從美國本土起飛的B-2匿蹤轟炸機，每架配備2枚3萬磅重的GBU-57「巨型鑽地彈」（又稱掩體破壞彈），鎖定福爾多（Fordo）與納坦茲（Natanz）等伊朗核設施。

這是美軍首次於實戰中部署該型重磅炸彈，能深入地底後再引爆，專門用於摧毀深層掩體目標。

▲美軍B-2「幽靈」（Spirit）戰略轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

空襲主攻時間約為伊朗當地時間凌晨2時10分，首波攻擊針對福爾多核設施，並輔以納坦茲地點為副目標。整體轟炸時間約持續30分鐘，炸彈投下後，美軍潛艦也在行動初期向位於伊斯法罕（Isfahan）的鈾處理設施發射超過兩打戰斧巡弋飛彈，作為第二波打擊，全面壓制伊朗核設施運作能力。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）指出，整場行動共出動125架次飛機，包含B-2轟炸機、空中加油機與護航戰機，全程保持極低通訊與雷達訊號，伊朗未能及時偵測，亦未對美軍機構成任何反擊。

美國國防部也證實，為誤導觀察者，美軍另有一批B-2轟炸機於行動前飛往太平洋方向，吸引媒體與軍事觀察人士注意，成功轉移外界目光，使真正執行任務的轟炸機能低調東進。這次行動中至少有一名女性擔任B-2轟炸機駕駛員。

▲衛星影像可以清楚比照美軍空襲轟炸伊朗福爾多核設施後的差異。左拍攝於6月20日、右拍攝於6月22日，（圖／路透）

五角大廈公開的空襲路徑顯示，美軍飛機自東地中海進入行動空域，可能飛越黎巴嫩、敘利亞與伊拉克等國領空，惟是否事先通報相關國家則未明。

儘管伊朗方面不斷否認造成重大傷害，甚至嗆聲表示早已在美軍行動前先行移開重要核設備，但馬薩爾科技（Maxar）所拍攝的衛星相片，卻能清楚顯示美軍所投擲的重達3萬磅「鑽地巨彈」GBU-57精準命中伊朗福爾多等3座核設施，在基地內部引起爆炸，能清楚看見遭到轟炸後所出現的凹洞。