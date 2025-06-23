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洗臉副總統！川普發文「為何不能更迭政權」：讓伊朗再次偉大

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

針對美軍動用B-2轟炸機、投擲「碉堡剋星」GBU-57巨型鑽地彈摧毀伊朗境內3座核設施，美國總統川普日前在社群媒體發文，再度向伊朗政權開砲，暗示若現任政府無法讓伊朗「再次偉大」，那麼發生政權更迭並非不可能，此番言論與美國現任官員當日的表態形成鮮明對比。

儘管川普並未明言美國將介入政權更替，但其措辭引發外界高度關注。

根據《美聯社》，川普日前在社群平台Truth Social上發文表示，「現在說『政權更迭』這個詞已不合政治正確，但如果現任伊朗政權無法『讓伊朗再次偉大』（Make Iran Great Again），那為什麼不會有政權更迭？MIGA！」

文末再度用上川普常用的口號縮寫，將「讓美國再次偉大」（MAGA）改成「讓伊朗再次偉大」（MIGA）。

儘管川普並未明言美國將介入政權更替，但其措辭引發外界高度關注。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在五角大廈向媒體表示，「這次任務過去並不是、現在也不是關於政權更迭」。美國副總統范斯（JD Vance）亦於同日稍早接受美媒《NBC》訪問時指出，「我們並不希望伊朗有政權更迭」。

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