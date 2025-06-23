快訊／美國炸伊朗核設施！　紅十字會發出警告

▲美國襲擊伊朗福爾多（Fordo）地下核設施後衛星影像。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

美國對伊朗境內核子設施發動空襲後，紅十字國際委員會（ICRC）主席艾格爾（Mirjana Spoljaric Egger）今日警告，中東軍事對立升溫，恐導致該地區甚至全球陷入無法挽回的衝突。根據法新社報導，艾格爾在聲明中強調：「該區域大規模戰事不斷擴大，勢必帶來深遠且無法逆轉的災難性影響。」

美國官員透露，隨著局勢緊張升高，華府已於本週末撤出更多駐伊拉克的使館及領館人員，以精簡在當地的人力配置。他向法新社指出：「6月21日與22日，我們進一步調整人事，此舉是持續因應當前安全局勢升高的措施。」美國駐伊拉克外交機構仍維持正常運作。

在美軍對伊朗核設施動武後，波斯灣的巴林政府為因應地區情勢，已要求多數公務部門員工即日起在家辦公，直到另有通知。據巴林官方媒體報導，約七成的政府工作人員將轉為遠端辦公，以應對可能出現的風險。巴林境內設有美國海軍重要基地。

▲美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和空軍司令在五角大廈舉行簡報會。（圖／路透）



此外，中東地區美軍最大駐軍所在國卡達，對局勢升溫表達憂心，並透過外交部發表聲明呼籲各方冷靜。卡達方面指出：「該區面臨高度危機，不僅可能危及鄰近國家安全，也可能在國際層面引發災難。」呼籲各國展現克制，防止情勢失控。

沙烏地阿拉伯外交部同樣表態關注，並在社群平台X發文指出，對美國空襲伊朗核設施事件表示極大憂慮，強調沙國對區域穩定的重視。

另一方面，葉門青年運動（Houthi）組織則重申，將響應先前承諾，若美國持續對伊朗出手，將對紅海水域內的美國船隻發動攻擊。