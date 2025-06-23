暨大第三人生大學將招生　6/25起中、投舉辦三場說明會

▲學員可透過台灣好行直達暨大校園，65歲以上長者更享有免費搭乘優惠。（圖／國際暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

配合教育部推動「第三人生大學試辦計畫」，國立暨南國際大學於在中國語文學系、護理學系、觀光休閒與餐旅管理學系推出多元學分學程，提供民眾跨域學習機會，6月25日起將在南投、台中2縣市舉辦三場招生說明會，意者可親臨與師長交流、現場諮詢與報名。

暨大指出，「第三人生大學」專班規劃四大學分學程，涵蓋「身心舒健與人文創意」、「樂齡觀光休閒與餐旅」、「高齡照護」、「健康與營養管理」等核心領域，課程內容涵蓋健康促進、生涯轉型、社會參與、文化素養等主題；整體課程設計採取「彈性學分累積制」，學員可依自身節奏與需求自由選課修讀，在10年內累積達128學分並符合畢業資格後，即可取得國立大學正式學士學位，而在第一年試辦期，修畢學分學程所規劃的學分後，將由教育部頒發學分學程證書。

▲暨大擁有森林步道，學習之餘亦能舒緩身心，享受自然環境帶來的療癒效果。

為配合高齡學習友善環境，暨大亦結合校內完善設施與在地交通便利條件，打造舒適學習空間：學員可透過台灣好行直達校園，65歲以上長者享免費搭乘優惠；校內設有健身房、游泳池、網球場、高爾夫練習場及森林步道，並由暨大門診部與台中榮總埔里分院合作提供完整醫療服務；而中國語文學系「身心舒健與人文創意」學程，將於臺中市南區的國家公共資訊圖書館開課，便利中部地區學員參與。

暨大表示，此制度不僅讓學員在生活與學業間取得良好平衡，更消弭過往高等教育進入門檻，真正實現「學習無涯」的精神，歡迎民眾踴躍參加說明會：1.埔里場：6月25日（三）上午10時至12時，地點：埔里鎮公所3樓大禮堂；2.台中場：7月4日（五）下午2時至5時，地點：國立公共資訊圖書館2樓第一會議室；3.草屯場：7月23日（三）上午10時至12時，地點：旭光高級中學行政大樓2樓會議室，相關資訊可至暨大「第三人生大學」專區（https://u3a.ncnu.edu.tw/）查詢，招生專線：049 2918305 。