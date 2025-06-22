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染髮易得膀胱癌？醫曝「60萬人研究結果」：1類人風險高2倍

（示意圖／翻攝自維基百科）

▲研究發現，染髮與膀胱癌無明顯關聯，但常接觸染髮劑的美髮業者，可能會增加罹患膀胱癌風險。（示意圖／翻攝自維基百科）

圖文／CTWANT

營養功能醫學專家劉博仁醫師表示，他在門診時遇到一名65歲退休女教師，該名女教師是因膀胱癌復發前來複診，談到自己多年來每兩到三個月染一次頭髮，忍不住憂心地問「是不是染髮讓我得了癌症？」劉博仁解釋，其實兩者之間無明顯關聯，但是染髮的從業人員卻是要特別注意。

劉博仁醫師在FB發文表示，雖然民眾擔憂染髮會導致膀胱癌，但目前的研究結果卻不是如此顯示。2014年發表於《Annals of Epidemiology》的統合分析，整合全球17項研究、涵蓋超過60萬人的數據，結果顯示一般人使用染髮劑與罹患膀胱癌之間並無明顯關聯，即使是使用深色染劑者，其相對風險約為1.29，雖略高但未達統計顯著性門檻。

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但劉博仁也特別提醒，膀胱癌的主要高風險因子仍包括吸菸、長期導尿、慢性膀胱發炎、接受放射治療、服用特定藥物（如環磷醯胺）以及「職業性暴露於化學物質」，後者是不可忽視的潛在危機。

劉博仁舉例，像是長期在美髮、染髮、皮革加工或化學產業工作者，即使每日接觸染劑的濃度不高，若缺乏防護，仍可能因累積性暴露而增加罹患膀胱癌的風險。

而2024年發表於《Romanian Journal of Occupational Medicine》的系統性回顧指出，美髮師與理髮業者罹患膀胱癌的風險，可能比其他職業高出1.3至2倍。特別是在缺乏手部與呼吸道保護的情況下，這種風險會進一步提升。部分舊型染劑甚至仍含有被列為第一類致癌物的芳香胺類，例如4‑aminobiphenyl與benzidine。

因此，劉博仁建議美髮從業人員在調配染劑時務必戴手套，工作環境應保持良好通風，並減少染劑與皮膚長時間接觸，同時應定期接受健康檢查，留意泌尿系統異常徵兆如血尿與頻尿。

對於一般民眾而言，即使染髮風險偏低，也可透過飲食習慣強化身體的解毒功能。劉博仁建議多攝取花椰菜、甘藍、芥藍、小白菜與芝麻葉等十字花科蔬菜，能促進肝臟的第二階段解毒酵素運作，協助排除致癌物與環境毒素。研究也指出，每週多次攝取這類蔬菜，有助於降低泌尿道與肝臟的發炎與癌症風險。

劉博仁最後也提醒，即便偶爾染髮風險不高，但染髮頻率過高的話，仍有潛在疑慮。建議染髮後可多喝水（每天至少2000CC）、加強運動與流汗，提升體內毒素的排出效率，並維持健康生活習慣，才是最根本的防癌之道。

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