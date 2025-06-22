很多男生做錯！醫示警：洗GG用「這類清潔劑」小心發炎

▲醫師提醒，沐浴乳含有界面活性劑，對男性生殖器刺激性高，可能導致發炎，建議改用中性肥皂清洗。（示意圖／取自pixabay）

文／CTWANT

在炎熱天氣下，不只皮膚容易出現油垢，男性的私密處若清潔不當，也可能產生難聞氣味。根據顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜指出，包皮垢一旦長期累積，會散發出如藍紋起司般的氣味，提醒男性應注重清潔步驟，尤其是在包皮與冠狀溝交界處的處理上不可忽略，並提醒洗GG別用沐浴乳，因清潔力太強，可能導致發炎。

顧芳瑜透過其臉書粉絲專頁「鳥科學先生－泌尿科顧芳瑜醫師」上傳影片說明，強調正確的清洗方式是將包皮完整下拉，露出龜頭與冠狀溝後再進行清潔。此處為容易藏匿污垢與細菌的區域，若未徹底洗淨，恐引發皮膚炎症，甚至可能影響泌尿健康。

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他補充，若個人包皮過緊無法順利向下拉開，導致清潔不完全者，建議考慮接受包皮環切手術，以改善清洗困難的情況。

在使用清潔用品方面，顧芳瑜特別提出警告，不建議使用一般市售沐浴乳來清洗私密處。原因在於這類產品常含有界面活性劑，雖然清潔力強，但對於敏感的私密肌膚來說可能造成過度刺激，進而導致紅腫或發炎情形，甚至讓原有症狀惡化。

正確的做法是使用溫水搭配中性肥皂，輕柔搓洗龜頭與冠狀溝區域，清洗完成後需徹底擦乾，包括使用棉棒清理溝槽間的水分，以維持乾燥狀態。

醫師強調，包皮垢若未及時清除，經長時間累積與發酵，不僅產生異味，還可能成為細菌滋生溫床。嚴重情況下，恐將演變成陰莖癌等重大病變，須透過手術治療。因此，顧芳瑜呼籲男性養成每日正確清潔私密處的習慣，這不僅關乎個人衛生，更攸關整體健康與性伴侶間的關係品質。

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