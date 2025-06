伊朗「最強烈措辭」譴責美國軍事侵略　外長將赴俄見普丁

▲伊朗外交部長阿拉奇在土耳其召開記者會。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)22日召開記者會稱,「伊朗伊斯蘭共和國以最強烈措辭譴責美國對伊朗和平核設施的野蠻軍事侵略」,好戰成性的白宮將須為其行動所帶來的後果負起全部責任。他也證實,他將於22日下午前往俄羅斯,並在23日上午與總統普丁會晤。

