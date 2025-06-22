伊朗「最強烈措辭」譴責美國軍事侵略　外長將赴俄見普丁

▲伊朗外交部長阿拉奇在土耳其召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）22日召開記者會稱，「伊朗伊斯蘭共和國以最強烈措辭譴責美國對伊朗和平核設施的野蠻軍事侵略」，好戰成性的白宮將須為其行動所帶來的後果負起全部責任。他也證實，他將於22日下午前往俄羅斯，並在23日上午與總統普丁會晤。

Araghchi said he is traveling to Moscow Sunday afternoon for serious consultations with Russian President Vladimir Putin. — Iran International English (@IranIntl_En) June 22, 2025

CNN、伊朗國際電視台等報導，阿拉奇在記者會上批評美國總統川普背叛伊朗、欺騙美國，與先前多次宣稱讓美國脫離「永無止盡戰爭」的言論相違背，「川普總統當初是以結束美國在本區域代價高昂的軍事介入作為競選承諾，如今卻讓戰火再起」。

阿拉奇直言，伊朗將採取一切必要手段自衛，不只是對抗美國軍事侵略，也要對抗以色列政權魯莽且非法的行動。