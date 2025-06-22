2周期限變2天！川普下令轟伊朗「關鍵48小時」內幕曝　 2原因變掛

▲美國總統川普（Donald Trump）原本稱會給伊朗2周期限，但卻突然變卦在2天後發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普在6月19日曾表示，會花2周時間決定是否對伊朗採取軍事行動。然而，僅隔2天，他21日就果斷下令空襲伊朗3處核設施。據傳，是因為川普在這關鍵的48小時接獲幕僚簡報稱，伊朗距離擁核只剩幾周，且並無談判意願，而伊朗當地也將進入殘月期，能見度低，突襲行動成功率高，最終拍板發動攻擊。

根據《每日郵報》報導，川普原先的表態曾讓全球社會一度認為戰爭風險降低，因此稍感安心。沒想到20日下午，他在紐澤西貝德敏斯特高爾夫球俱樂部受訪時卻改口稱，「2周只是最長期限」，暗示決策可能提前。

不僅如此，抵達俱樂部後，川普立即與副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）以及參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan “Razin” Caine）展開密集討論。

美方情報單位指出，伊朗如今只需數周就可以完成核武開發，而以色列的空襲行動其實只能暫時延緩伊朗的擁核進度，無法徹底摧毀關鍵設施，顯示美方若不介入，伊朗恐突破紅線。

▲美軍攻擊伊朗核設施時，總統川普等人在戰情室。（圖／翻攝自臉書／The White House）



此外，儘管美方發出外交訊號，但伊朗方面卻未真正展現出任何談判誠意，態度強硬。川普幕僚更指出，伊朗最高領袖哈米尼「永遠不可能」主動放棄核武。與此同時，伊朗當地即將進入滿月後的殘月期，由於夜間能見度低，提供B-2轟炸機夜間隱蔽飛行與精準打擊的理想條件。

川普21日清晨仍在高球俱樂部，但白宮與核心幕僚陷入異常沈默，未如往常積極與媒體互動。據悉，美方21日試圖透過外交途徑與伊朗溝通，避免事態升溫，但未取得成果。同日下午，川普最終下令出動6架B-2匿蹤轟炸機，投下12枚巨型鑽地彈，精準轟炸福爾多核設施；同時美軍潛艦也從400英里外發射30枚戰斧巡弋飛彈，擊中納坦茲與伊斯法罕的核設施。