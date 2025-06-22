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大陸 大陸焦點 特派現場

陸冷氣師傅高樓作業　鄰居阿公爬出窗戶狂打他

記者蔡紹堅／綜合報導

四川眉山一名冷氣技師日前在高空進行安裝作業時，鄰居一名老人突然從窗戶伸出手，拿著晾衣桿瘋狂毆打他，險些害他摔下樓，相當危險。

從曝光的影片中可以看到，冷氣技師作業的地點是17樓的高樓，當時整個人都已經爬出屋子，位於作業平台上，一名隔壁的老人突從窗戶伸出半截身子，拿著晾衣桿狂打技師。

▼老人拿晾衣桿狂打冷氣技師。（圖／翻攝微博）

▲▼陸冷氣師傅高樓外作業　鄰居阿公爬出窗戶狂打他。（圖／翻攝微博）

影片中也能發現，技師被打得一度失去平衡，險些墜落；幸好，冷氣技師的反應很快，看準機會搶走了老人的晾衣桿，讓老人無法繼續攻擊。

根據陸媒報導，鄰居的老人對冷氣室外機安裝的位置不滿，認為出風口正對著自己家的廚房，會有噪音跟熱風，要求對方換位置。

事件引起網友的關注，許多人認為老人的行為已經涉及危害他人安全，應該報警處理，但社區工作人員表示，經過協調，雙方已經達成和解。

對於和解的結局，網友們大都感到難以認同，「涉嫌刑責能和解？」「起碼得拘留幾天！」「這麼危險都能和解？當法律是空氣？」但也有人同情老人，「別人家冷氣都向外，你向鄰居，壓縮機晚上一響，一晚上不用睡覺。」「鄰居欺負老人。」「看看樓上樓下室外機位置，這個可能直接對著人家窗戶，的確不妥。」

▼技師搶走老人的晾衣桿。（圖／翻攝微博）

▲▼陸冷氣師傅高樓外作業　鄰居阿公爬出窗戶狂打他。（圖／翻攝微博）

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