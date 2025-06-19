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冷氣太久沒開「別急著關窗」　家電大廠提醒：恐引發過敏性肺炎

冷氣（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲夏日炎炎家家戶戶都會開冷氣，但太久沒開，小心吹出「黴風」。（示意圖／取自Pakutaso）

記者柯沛辰／綜合報導

夏日炎炎，許多人在室內都會開冷氣消暑。不過，家電大廠Panasonic提醒，有7成的人開冷氣時曾聞過「難聞的氣味」，主因其實來自冷氣內部滋生的黴菌，若冷氣已經很長一段時間沒使用，建議啟動後先開窗通風30分鐘，以免反覆吸入黴菌，引發過敏性肺炎。

根據日本《每日新聞》報導，許多人隔一段時間開啟冷氣時，會聞到一股悶熱難聞的味道，原因是空調內部積聚的灰塵和污垢，導致黴菌滋生，若此時使用，黴菌孢子將隨著氣流釋放，形成「黴風」，在房間內飄蕩，導致室內的人反覆吸入，引發過敏性肺炎。

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Panasonic今年5月一項網路調查顯示，針對家中擁有冷氣的20歲至60歲使用者，抽樣526人，其中有70％（368人）表示，長時間後第一次使用空調，有聞到一股難聞的氣味。至於被問到家中空調是否有黴菌時，僅有26％的人知道異味是來自空調中的黴菌。

對此，Panasonic提醒，長時間不用的空調，一旦開啟，累積在內部的灰塵和黴菌可能會一下子飛出來，所以開啟冷氣後，最好先打開窗戶通風，直到30分鐘後再關窗正式使用。

至於如何預防黴菌滋生？Panasonic建議2個方法，第一個方法是「定期清潔濾網」，最好每2週一次，避免灰塵成為生成黴菌的環境，先用吸塵器吸掉表面的灰塵，若污垢無法清除，可用稀釋的中性清潔劑清洗，然後將濾網​​陰乾。

第二個方法是，使用空調後將內部擦乾，尤其是使用冷氣或除溼功能後，機體內部可能結露，導致黴菌滋生，建議使用「內部清潔運轉」功能來乾燥機內。若無內部清潔運轉功能，也可以在使用後讓風扇運轉3至4小時。

 
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