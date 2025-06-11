好熱！北市1.4萬戶社宅僅45戶有冷氣　都發局將推以租代買

▲議員侯漢廷指出，北市社宅幾乎未配有冷氣，住戶夏天炎熱難耐。（圖／記者謝婷婷攝）



記者陳家祥／台北報導

近來天氣轉趨炎熱，但台北市議員侯漢廷爆料，北市有社宅超過1.4萬戶社宅，但僅在大龍峒社宅45戶有提供冷氣，遠遠落後其他直轄市及中央，要求把冷氣納社宅標配。對此，台北市都發局今（11日）回應，將研擬以租代買提供冷氣，規劃經貿、興隆A區、樟新水岸及六張犁1、2區等，4處社宅先行。

侯漢廷總質詢時指出，台北市作為首都，卻在社宅冷氣設置方面敬陪末座，僅大龍峒社宅45戶有配冷氣給住戶，其餘社宅幾乎都未設置，無法回應住民對舒適與健康居佳環境的基本期待，呼籲市府應正視落後現況，提出具體對策加速補強。

侯漢廷主張，針對目前已完工的1萬4588戶社宅，可比照桃園市的作法，採取冷氣設備「租賃分期付款」模式，由政府負擔前期部分費用，後續分10年攤還，估計每月提撥租金收入的1%即可推動改善。此作法可有效分散財政壓力、降低一次性支出，同時兼顧政策推動與財政永續。

對此，北市都發局表示，興建社宅的家具標配，自2015年起以提供固定式家具為主，並因本市興建與維護成本負擔重，基於冷氣設備採使用者付費原則，故未將冷氣列為標配。

都發局說，考量全球極端高溫頻繁發生、都市熱島效應加劇，冷氣已成為生活必需品，鑑於社宅政策須與時俱進，因應各界殷切需求，本市確有推動精進社宅設施之必要。

都發局指出，針對即將啟用社宅已由本市住都中心承襲過往租賃經驗，積極研擬以租代買方式媒合，將於經貿、興隆A區、樟新水岸及六張犁1、2區等，共4處社宅配合住戶入住期程，於各案場看屋日，提供住戶諮詢選用。

都發局說，未來亦將參酌租賃辦理情形，檢討推廣實施範圍，並將冷氣列為未來新建社宅之設施，逐步落實於施工中與規劃中社宅。